İstanbul’da yine tanıdık manzaralar! Beykoz’da rögar taştı yolu çamurlu su bastı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul yine altyapı eksikliğinin ve liyakatsiz yönetimin mağduru oldu. Sağanak yağış nedeniyle Beykoz’da su taşkınları meydana geldi. Akbaba Caddesi’nde rögarın taşması sonucu caddeyi çamurlu su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda yağışın etkili olduğu yerlerden Beykoz’da su taşkınları yaşandı. Akbaba Caddesi’nde rögarın taşması sonucu yol çamurlu suyla kaplandı. Caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksama yaşandı.
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