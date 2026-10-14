  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ve İngiltere arasında kriz Bakanlık harekete geçti! Zorunlu Hamburger, döner ve köfte kararı! Kayseri’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisten kaçtı, kameraya saldırdı: Cezası ağır oldu Avrupa ülkesinden Türkiye'ye çağrı! 'Gelin birlikte üretelim' Riyad’da imha edilen füzelerin parçaları evlere düştü: 4 yaralı Yemen yönetiminden “Yemen Şafağı” mesajı: Geri dönüş yok 69 yaşındaki Kul Sadi Yüksel’e ters kelepçe zulmü tepki çekmişti! Soruşturma başlatıldı İzmir’den korkutan haber! 80 işçi hastanelere başvurdu Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!" 'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem İstanbul’da yine tanıdık manzaralar! Beykoz’da rögar taştı yolu çamurlu su bastı
Gündem

İstanbul’da yine tanıdık manzaralar! Beykoz’da rögar taştı yolu çamurlu su bastı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

CHP’li İBB yönetimindeki İstanbul yine altyapı eksikliğinin ve liyakatsiz yönetimin mağduru oldu. Sağanak yağış nedeniyle Beykoz’da su taşkınları meydana geldi. Akbaba Caddesi’nde rögarın taşması sonucu caddeyi çamurlu su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda yağışın etkili olduğu yerlerden Beykoz’da su taşkınları yaşandı. Akbaba Caddesi’nde rögarın taşması sonucu yol çamurlu suyla kaplandı. Caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksama yaşandı.

Gökyüzünde muazzam görsel şölen: Draconid meteor yağmuru 8-9 Ekim gecesi zirveye ulaşıyor!
Gökyüzünde muazzam görsel şölen: Draconid meteor yağmuru 8-9 Ekim gecesi zirveye ulaşıyor!

Teknoloji

Gökyüzünde muazzam görsel şölen: Draconid meteor yağmuru 8-9 Ekim gecesi zirveye ulaşıyor!

Samsun'da gök gürültülü sağanak kabusu! Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur kenti felç etti!
Samsun'da gök gürültülü sağanak kabusu! Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur kenti felç etti!

Yerel

Samsun'da gök gürültülü sağanak kabusu! Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur kenti felç etti!

Körfez'de kanlı hesaplaşma tırmanıyor! Suudi koalisyonu Sana'yı füzelerle yağmura tuttu!
Körfez'de kanlı hesaplaşma tırmanıyor! Suudi koalisyonu Sana'yı füzelerle yağmura tuttu!

Gündem

Körfez'de kanlı hesaplaşma tırmanıyor! Suudi koalisyonu Sana'yı füzelerle yağmura tuttu!

Sizce de iğrenç mi caydırıcı mı? Canlı yayında kurşun yağmuruyla idam
Sizce de iğrenç mi caydırıcı mı? Canlı yayında kurşun yağmuruyla idam

Dünya

Sizce de iğrenç mi caydırıcı mı? Canlı yayında kurşun yağmuruyla idam

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"
Gündem

Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"

Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmaları ve Türkiye’den gelen peş peşe tepkilerin ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Başmüftü Allahş..
Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!
Gündem

Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!

Sol yanlısı, kemalist ve iktidar karşıtı muhalif isimleri bünyesinde toplayarak CHP zihniyetinin arka bahçesine dönüşen Düşünbil Dergisi, AK..
Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık
Gündem

Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık

Ekrem-Özgür ikilisinin önce CHP’yi ele geçirip ardından çöktükleri belediyelerde türlü yolsuzluklar ve ahlaksızlıklarla iyice ayarlarını boz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23