Mide botoksu nasıl yapılır? | Mide botoksu kimlere yapılır?

Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması üzerine endoskopik olarak midenin belirli bölgelerine Botilinum toksini enjekte edilmektedir. Bu yöntem, yeni bir kilo verme yöntemi olarak bilinmektedir. Söz konusu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılır ve bu sayede mide boşalma süresi gecikir. Böylece hastada iştah kaybı oluşmuş olur. Bu yöntemle kişide kilo kaybı sağlanır.

Mide botoksu nasıl yapılır?

Mide botoksu öncesi yapılan muayenelerden sonra herhangi bir sorun yok ise mide botoksu tüketilen besin miktarını azaltacaktır. Mide botoksu, doygunluk hissi verir ve böylelikle kilo vermeyi kolay hale getirir. Bu tedavi endoskopik yöntemlerle uygulanmaktadır. Tedavinin süresi 20-30 dakika sürüyor. Mide botoksu uygulamasından sonra 2 saat süre kadar gözetim altında tutulursunuz. Daha sonra herhangi bir sorun yoksa taburcu olursunuz. Hastalar bir gün sonra normal yaşantılarına dönebilmektedir.

Mide botoksu kimlere yapılır?

Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanmaktadır. Ancak uygulanabilecek hastalar için belli kriterler bulunmaktadır.

-Diyet ve sporla gerektiği gibi kilo veremeyenler için uygun bir yöntem olmaktadır.

-Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve obezite cerrahisi ile başarı elde edilebilecek hastalarda mide botoksu faydalı olmayacağından bu hastalara uygulanmamalıdır.

-Mide botoksu uygulanacak hastaların vücut kitle indeksi 40’ın altında olması gerekir. Yani vücut kitle indeksi 27-35 arası olan 10-20 kilo fazlalığı olan diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen bireylerde uygulanmaktadır.

-Midesinde ülser veya gastrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi yapılmasının ardından mide botoksu uygulanır.