Mide ağrısına doğal çözümler! Duyan bilen hazırlıklarına başladı: Varsayımsal değil gerçek, destek yolda
Bazı sebeplerden dolayı sıklıkla görülen ve çoğu zamanla ilaç almadan geçmeyen mide ağrısı aslına doğal yöntemlerle de çözüle bilir. Doğal yöntemlerle kısa sürede hem ağrılar gider hem de daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Tabii ki ilk önce ağrıların sebeplerini bulmak ve terk etmek gerekir. Ağrıların sebepleri nelerdir?, Mide ağrısına doğal yöntemler nelerdir?, Bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…Duyan hazırlık yapmaya başladı
Mide Ağrısının Sebepleri
Obezite
Fıtık
Gıda zehirlenmeleri
Çok sıcak ve çok soğuk gıdaların tüketilmesi
Aşırı ve hızlı yemek yeme
İlaçların yan etkileri
Mide kanaması
Ülser, gastrit, reflü gibi mide hastalıklarının olması
Enfeksiyon
Mide kanseri, mide tümörü
Düzensiz ve sağlıksız beslenme
Fazla miktarda sigara ve alkol kullanımı
Stres ve psikolojik rahatsızlar
Kabızlık, ishal
Huzursuz bağırsak sendromu
Hormonal değişiklikler
Gaz
Safra taşı
Mide Ağrılarına Doğal Yöntemler
Bol miktarda su tüketmek
Düzenli olarak yoğurt tüketilmelidir. Bu midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Enfeksiyonu önler ve bağışıklığı güçlendirmektedir.
Papatya çayı tüketilmelidir. Papatya çayı mide ağrılarının azalmasını sağlamaktadır. Midenin rahatlamasını sağlamaktadır.
Özellikle alkol ve sigara tüketimi azaltılmalıdır.
Düzenli olarak nane tüketmek mide ağrılarına iyi gelmektedir.
Karanfil çekildikten sonra su ve bal karıştırın tüketin. Midenin çalışmasını sağlamaktadır.
Zencefil mide problemlerine ve hazımsızlığa iyi gelmektedir.
Ayrıca muzu düzenli olarak tüketmekte ağrılara iyi gelmektedir.
1 tane patates güzelce yıkanmalıdır ardından rendenin küçük tarafıyla bir kabın içerisin rendelenmelidir. Rendelenmiş olan patates bir beyaz tülbent yardımıyla süzülmelidir. Süzülen su içilmelidir.
Günde 1 bardak yatmadan önce taze sıkılmış havuç suyu tüketilmelidir.
Süt tüketmekte iyi gelmektedir.
Aç karnına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketilmelidir.
Mideye dokunacak bütün besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle asitli ve hazır gıdalar tüketilmemelidir.
Ayrıca acı ve baharatlar azaltılmalıdır.
Yemekler yavaş ve çok çiğnenerek yenmelidir.
Günde 1-2 defa aynısefa bitkisi çayı yapılıp tüketilmelidir. Bu çayda ağrıların azalmasını sağlamaktadır.
Ayrıca karnabaharın suyu da iyi gelmektedir.
25 gr. çörekotunu, 25 gr. anasonu, 25gr. günlüğü, 25 gr. mestekiyi ve 25 gr. yeşil fıstık kabuğunu döverek hepsini toz haline getirin. Ayrıca bu tozları bir miktar bal ile karıştırıp macun haline getirin. 10 gr. yemeklerden önce kullanın.