Mide ağrısına doğal çözümler! Duyan bilen hazırlıklarına başladı: Varsayımsal değil gerçek, destek yolda

Mide Ağrısının Sebepleri

Obezite

Fıtık

Gıda zehirlenmeleri

Çok sıcak ve çok soğuk gıdaların tüketilmesi

Aşırı ve hızlı yemek yeme

İlaçların yan etkileri

Mide kanaması

Ülser, gastrit, reflü gibi mide hastalıklarının olması

Enfeksiyon

Mide kanseri, mide tümörü

Düzensiz ve sağlıksız beslenme

Fazla miktarda sigara ve alkol kullanımı

Stres ve psikolojik rahatsızlar

Kabızlık, ishal

Huzursuz bağırsak sendromu

Hormonal değişiklikler

Gaz

Safra taşı

Mide Ağrılarına Doğal Yöntemler

Bol miktarda su tüketmek

Düzenli olarak yoğurt tüketilmelidir. Bu midenin rahatlamasını sağlamaktadır. Enfeksiyonu önler ve bağışıklığı güçlendirmektedir.

Papatya çayı tüketilmelidir. Papatya çayı mide ağrılarının azalmasını sağlamaktadır. Midenin rahatlamasını sağlamaktadır.

Özellikle alkol ve sigara tüketimi azaltılmalıdır.

Düzenli olarak nane tüketmek mide ağrılarına iyi gelmektedir.

Karanfil çekildikten sonra su ve bal karıştırın tüketin. Midenin çalışmasını sağlamaktadır.

Zencefil mide problemlerine ve hazımsızlığa iyi gelmektedir.

Ayrıca muzu düzenli olarak tüketmekte ağrılara iyi gelmektedir.

1 tane patates güzelce yıkanmalıdır ardından rendenin küçük tarafıyla bir kabın içerisin rendelenmelidir. Rendelenmiş olan patates bir beyaz tülbent yardımıyla süzülmelidir. Süzülen su içilmelidir.

Günde 1 bardak yatmadan önce taze sıkılmış havuç suyu tüketilmelidir.

Süt tüketmekte iyi gelmektedir.

Aç karnına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketilmelidir.

Mideye dokunacak bütün besinlerden uzak durulmalıdır. Özellikle asitli ve hazır gıdalar tüketilmemelidir.

Ayrıca acı ve baharatlar azaltılmalıdır.

Yemekler yavaş ve çok çiğnenerek yenmelidir.

Günde 1-2 defa aynısefa bitkisi çayı yapılıp tüketilmelidir. Bu çayda ağrıların azalmasını sağlamaktadır.

Ayrıca karnabaharın suyu da iyi gelmektedir.

25 gr. çörekotunu, 25 gr. anasonu, 25gr. günlüğü, 25 gr. mestekiyi ve 25 gr. yeşil fıstık kabuğunu döverek hepsini toz haline getirin. Ayrıca bu tozları bir miktar bal ile karıştırıp macun haline getirin. 10 gr. yemeklerden önce kullanın.