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Sağlık Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısına neler iyi gelir?
Sağlık

Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısına neler iyi gelir?

Toplumda çok sık görülen mide ağrısı, birçok sebepten kaynaklanabilir. Mide ağrılarının sıklıkla yaşanmasının nedeni sindirim sisteminin en çok kullanılan organı olması ve sağlıksız beslenmedir. Peki mide ağrılarına neler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:59:00 -
Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısına neler iyi gelir?

Mide, sindirim sisteminin en temel organıdır. Yemek borusu ve ince bağırsaklarla beraber çalışır. Kas ve sinir sisteminden oluşan mide oldukça hassastır. Çeşitli sebeplerden ötürü işlevinde bozulma yaşanabilir. Özellikle mide duvarını koruyan mukoza denilen ince yapışkan kısmın hasar alması, her yemekten sonra mide ağrılarına neden olur. Hemen hemen herkeste görülen mide ağrıları, birçok sebepten kaynaklı ortaya çıkabilir. Mide ağrılarının sıklıkla yaşanmasının nedeni sindirim sisteminin en çok kullanılan organı olması ve sağlıksız beslenmedir. Ancak uzmanlar, bazı besinlerin mide ağrılarına iyi geldiğini söyler. Peki hangi besinler mide ağrılarına iyi gelir? İşte mide ağrılarına iyi gelen besinler...

- Kekik çayı

Antiseptik özelliğine sahip olan kekik, yağlı yiyeceklerden dolayı midede oluşan ekşimeye iyi gelir. Suda kaynatılan kekiğin içerisine, yarım çay kaşığı karabiber ekleyin. Yemeklerden sonra mide yanması problemini sık yaşayan kişilerin, günde bir fincan kekik çayı tüketmesi tavsiye edilir.

- Maden suyu

Yemeklerden 20 dakika sonra bir bardak tüketilen maden suyu midenin rahatlamasına yardımcı olur. Ancak reflü ve gastiriti olan kişiler mide yanması şikayetini geçirmek için maden suyu yerine bal, çiğ patates suyunu tercih etmelidir.

- Bal

Midedeki asit oranını dengeleyen en iyi doğal besindir. Hakiki bal, mide asidinin yanı sıra ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına yakalanma riskini de azaltır. Sabahları aç karna tüketilen bir kaşık bal, gün boyu mideyi korur.

- Zeytinyağı

Sindirimi kolaylaştıran zeytinyağı, aynı zamanda mide yanmasını geçirmeye de yardımcı olan doğal bir besindir. Salatalara eklenerek tüketilirse midenin yanma şiddetini hafifletir.

- Çiğ patates suyu

Mide ekşimesi sorununa iyi gelen doğal çözümlerden biri de çiğ patates suyudur. Meyve sıkacağına kabukları soyulmuş patatesleri atarak suyunu çıkarın. Mide yanması esnasında hazırladığınız çiğ patates suyuna, yarım çay bardağı havuç suyuda ekleyerek tüketebilirsiniz.

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