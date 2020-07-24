Microsoft'un yeni cihazı Surface Duo, çıkacağı günü bekliyor

Teknoloji sektörünün başat gücü olmayı hedefleyen Microsoft yeni cihazını tanıtmak için gün sayıyor. Daha öncesinde sosyal medyaya yansıyan yeni cihazınlarının görüntüleri kullanıcılara " yakın bir zamanda çıkacak" dedirtmişti. Yanlız halen piyasaya sürülmemiş olan cihazdan bomba bir görüntü geldi. Microsoft Surface Duo Panos Panay'ın elinde görüntülendi.Şirket henüz resmi donanım özelliklerini paylaşmamış olsa da, sızıntılar bir Qualcomm Snapdragon 855 işlemci, 6GB RAM, 256GB'a kadar depolama alanı ve iki adet katlanabilen 5,6 inç ekran ile kullanıcılarının karşısına çıkacağı iddia ediliyor. Cihazın piyasaya ne zaman çıkacağı merak konusu olmaya devam etsede, çok yakın zamanda vitrinlerde bulacağımız kesin.