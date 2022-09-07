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Teknoloji Microsoft'un ABD ordusu için hazırladığı gözlükler testleri geçti
Teknoloji

Microsoft'un ABD ordusu için hazırladığı gözlükler testleri geçti

Teknoloji devi Microsoft'un ABD ordusu için geliştirdiği artırılmış gerçeklik gözlükleri tüm testlerden geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 10:27:00 -
Microsoft'un ABD ordusu için hazırladığı gözlükler testleri geçti

"Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm" anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda birçok ülkenin dikkatini çekiyor.

ABD ordusu, muharebe alanlarında görev yapan köpekler için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri denemeye başlamıştı. Şimdi ise ABD ordusu, Microsoft Hololens tabanlı AR gözlükleri kullanmaya başlayacak.

Testleri geçti, siparişler verildi

Microsoft, Hololens’e dayanan artırılmış gerçeklik gözlüğünü ABD ordusu için bir süredir geliştiriyordu. Başta performans ve yaşanan gecikmeler yüzünden eleştirilen ürünün halihazırdaki testleri başarıyla sonuçlandı.

Geliştirilen askeri artırılmış gerçeklik gözlüğü için ilk teslimatlar için kısa süre önce sipariş verildi.

Microsoft, 21.9 milyar dolara anlaştı

Microsoft ile ABD ordusu arasından yapılan anlaşmanın değeri 21.9 milyar. Hololens tabanlı askeri amaçlar doğrultusunda geliştirilen AR gözlük için 2018 yılında 480 milyon dolarlık bir anlaşma daha imzalanmıştı. ABD ordusu, anlaşma süresince toplamda 121 bin AR gözlük teslim alacak.

Orduda kullanılacak AR gözlükler, yüksek çözünürlüklü gece görüş, termal görüş ve 3D haritalama gibi çok çeşitli yetenekler kazandıran Entegre Görsel Artırma Sistemiyle (Integrated Visual Augmentation System - IVAS) birlikte geliyor.

Bununla birlikte geliştirilen AR gözlükler sayesinde, Azure bulut hizmeti tarafından desteklenen bir sanal eğitim ortamı da oluşturulabiliyor.

Öte yanda, kopeklerde kullanılan gözlükler, patlayıcı bulmak ve diğer olası tehlikeleri tespit etmek için eğitilen köpeklerin uzaktan yönlendirilmesini sağlıyor.

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