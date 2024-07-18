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Teknoloji Microsoft yönetimi karıştı
Teknoloji

Microsoft yönetimi karıştı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 04:02:00 -
Microsoft yönetimi karıştı

Microsoft yönetimi, birçok işçinin kovulması sonrası çıkan sorunlarla boğuşuyor.

Teknoloji devi Microsoft, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) ekiplerinden birini kapatarak çok sayıda çalışanı işten çıkardığı idialarıyla çalkalanıyor. Eski ekip liderinin, Microsoft’un çok sayıda çalışanına gönderdiği bir iç e-postada, şirketin yönetiminde ve işleyişinde yaşanan bir çok gizli durumu ifşa ettiği söyleniyor.

Microsoft için zor günler kapıda

Business Insider’ın ilk kez ortaya çıkardığı e-postaya göre, eski Microsoft ekip lideri ve tüm çalışanları, 1 Temmuz 2024’te değişen iş ve işçi ihtiyaçları sebep gösterilerek şirketten kovuldu. 2020’de ABD’de yaşanan Black Lives Matter protestoları sonrasında oluşturulan DEI ekipleri, geçtiğimiz dönemde Google ve Meta gibi dev şirketler tarafından da kapatılmış ve kamuoyunda büyük etki yaratmıştı.

Eski şirket çalışanının gönderdiği e-postaya göre, tüm işletmelerdeki DEI programları bu tür kesintiler veya tamamen kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. İşten kovulma süreciyle ilgili detaylar da içeren e-posta, Microsoft’un üst düzey yönetimini de ayrımcılık, taciz ve çalışanlara karşı toksik davranışlar sergilemekle suçluyor.

İşte eski Microsoft çalışanının gönderdiği e-postada yer alan ifadeler:
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“George Floyd’un öldürülmesinden sonra birçok şirketin kapsayıcılık taahhütlerinin stratejik olarak 3-5 yıllık ömrü yeniden değerlendiriliyor. Gördüğüm kadarıyla, zamanlama mükemmeldi, böylece bütün işletmeler, bu yüzeysel çalışmalarla federal sözleşmeler tarafından risk altında olmaktan kurtulacaktı.”

Özetle eski çalışan, George Floyd olayları sonrası kurulan departmanların göstermelik olduğunu ve süreç sakinleyince departmanlarda olan işçilerin kovulduğunu iddia ediyor.

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