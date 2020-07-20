Microsoft Windows 10'daki ilginç hatayı kabul etti

Windows 10’un yeni sürümü olan Mayıs 2020 güncellemesindeki hataların sonu gelmiyor. İşletim sistemi kullanıcılarının karşılaştığı son hata internet bağlantısıyla ilgiliydi. İnternet bağlantı durumu simgesindeki sorun Microsoft yetkilileri tarafından kabul edildi.

Bağlantı yok ama internet var

Bazı bilgisayarlarda ağ bağlantısıyla ilgili hata olduğuna dair uyarı gösteriliyor. Kullanıcılar görev çubuğundaki internet simgesinde bağlantı olmadığı anlamına gelen "sarı üçgenin" ortaya çıktığını söylüyorlar.

İşin ilginç tarafı uyarıya rağmen internet bağlantısının normal bir şekilde çalışması. Yani kullanıcılar sarı üçgen çıksa bile tarayıcı aracılığıyla internete erişim sağlamaya devam edebiliyor.

Diğer uygulamaları da etkiliyor

Öte yandan Spotify, Cortana, Microsoft uygulama mağazası ve Geri Bildirim Merkezi gibi uygulamalar da bağlantı durumu simgesini baz alıyor. Yani internet olsa bile orada bağlantı yok göründüğü için uygulamalar çalışmayı durdurabiliyor.

Microsoft destek forumundaki şirket temsilcileri söz konusu hatanın farkında olduklarını ve konunun araştırıldığını belirttiler. Yazılım devi önümüzdeki günlerde yayınlayacağı bir güncellemeyle hatayı ortadan kaldıracak.

KAYNAK: HABER7