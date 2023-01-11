Microsoft Viva Sales uygulamasını duyurdu

Satış ekiplerinin satışa odaklanmasına yardımcı olan ve manuel veri girişi için harcanan zamanı ortadan kaldıran Viva Sales, Microsoft 365 ve Teams genelinde otomatik olarak içgörüler yakalamak için yapay zekadan yararlanıyor. Bu sayede saha satış elemanlarının verileri manuel olarak girme zorunluluğu ortadan kalktığı gibi, aynı zamanda iş akışı bozulmaksızın satıcılara yapay zeka odaklı öneriler ve hatırlatıcılar da sunuluyor. Viva Sales, satış ekiplerinin zaten kullanmakta olduğu araçların sunduğu içgörüleri doğru bağlamda ortaya çıkararak satıcı deneyimini düzene sokuyor; satış ekiplerine zaman kazandırıyor ve organizasyonlara müşteri hakkında daha eksiksiz bir görüş sunuyor.

Viva Sales'in işletmeler için neden ezber bozan bir unsur olduğunu dile getiren Microsoft MEA İş Uygulamaları Direktörü Michel Diab, "Satıcıların Outlook dosyalarında, Excel elektronik tablolarında, Teams sohbetlerinde ve daha fazlasında kaydedilen müşteri bilgilerine ve anlaşma içgörülerine sahip olması alışılmadık bir durum değil. Herhangi bir satıcıya sorduğunuzda; size tüm bu bilgileri manuel olarak CRM sistemlerine kaydetmenin zaman alıcı ve titizlik isteyen bir iş olduğunu söyleyecektir. Viva Sales yalnızca bu süreyi kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sunduğu zengin içgörüler ile satıcıların taahhütlerinin genel değerini anlamalarına, KPI'ları ölçmelerine ve genel satış deneyimlerinde tamamen devrim yaratmalarına yardımcı oluyor” dedi.

Viva Sales, daha önce mevcut olmayan bir düzeyde müşteri etkileşimi verisi sağlıyor. Saha satış elemanları çalışırken, müşterileri Outlook, Teams veya Excel gibi Office uygulamalarında etiketleyebiliyorlar ve Viva Sales, bunu müşteriyle ilgili diğer tüm veriler gibi bir müşteri kaydı olarak otomatik olarak yakalıyor. Söz konusu veriler, bir CRM'de yeniden yazmaya veya aramaya gerek kalmadan, Office ve Teams'te iş birliği yapılırken ekip üyeleriyle kolayca paylaşılabiliyor.

Veriler ve yapay zeka ile desteklenen Viva Sales, bir müşteriyi satış hunisinde ilerletmek için sonraki adımları öneriyor; işe ve sonraki adımlara öncelik veriyor ve satış ekiplerinin tam geçmişe ve müşteri etkileşimi malzemelerine erişmesini mümkün kılıyor. Viva Sales ayrıca, satış ekiplerine müşteri etkileşimini geliştirmeleri için yapay zeka destekli öneriler de sunuyor ve böylece en doğru adımlar, eyleme geçirilebilir hatırlatıcılar ve satışı hızlandırmaya yarayan tavsiyelerle takibi optimize etmiş oluyor.