Microsoft Surface Duo 10 Eylül'de satışa çıkıyor

Tekonoloji devi Microsoft, Surface Duo çift ekranlı Android telefonunu 10 Eylül'de piyasaya sürüyor. Aylarca Microsoft yöneticilerinin cihazı Twitter üzerinden alay etmesinden sonra, şirket şu anda ABD'de herkesin Surface Duo için ön sipariş vermesine izin veriyor. Ön siparişler, ilk telefonlar Microsoft'un çevrimiçi mağazası AT&T ve Best Buy'da satışa sunulacak. Microsoft, Surface Duo'nun tasarımını Ekim ayında açıklamış olsa da, şirket teknik özellikleri nispeten gizli tuttu. Cihaz, 3: 2 en boy oranına sahip 8,1 inç genel çalışma alanı (2700 x 1800) oluşturmak için birbirine bağlanan 4: 3 en boy oranına sahip iki ayrı 5,6 inç OLED ekran (1800 x 1350) içerir.

Samsung Galaxy Fold gibi katlanabilir özelliklerin aksine, Surface Duo gerçek Gorilla Glass kullanıyor ve ekranlar bir Windows PC'deki birden çok monitöre benzer şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Surface Duo ile ilgili büyük bir soru kamera oldu. Microsoft, düşük ışık için otomatik modlar, HDR çok çerçeveli çekimler ve 7 kata kadar "süper yakınlaştırma" içeren 11 megapiksel f / 2.0 kamera kullanıyor. Hem 4K hem de 1080p video kaydı, elektronik görüntü sabitleme ile 30 fps ve 60 fps'de desteklenecektir. Surface Duo'da hem video görüşmeleri hem de ana kamera olarak kullanılabilen tek bir kamera var.Temel Surface Duo donanımı ayrıca bir Qualcomm Snapdragon 855, 6GB RAM ve 256GB'a kadar depolamadan oluşur.

Microsoft ayrıca Surface Duo'da her iki ekranın altına bölünmüş iki pil içeriyor. Genel olarak, Samsung'un tek ekranlı Note 20 Ultra'da bulunan 4500mAh'den ve hatta orijinal Galaxy Fold'daki 4380mAh'den önemli ölçüde daha az olan 3577mAh kapasitesi var. Buna rağmen, Microsoft "tüm gün pil ömrü" vaat ediyor, bu da 15,5 saate kadar yerel video oynatma, 10 güne kadar bekleme süresi ve 27 saate kadar konuşma süresi anlamına geliyor Microsoft Surface Duo'nun başlangıç fiyatının 1.399 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ülkemiz gelme tarihi ile ilgili net bir açıklama olmasa da başlangıç fiyatt güncel kur üzerinden (10.205+vergiler) olması bekleniyor.