Microsoft, modern dosya gezgini tasarımını ortaya çıkardı

Microsoft, Internet Explorer'ın yerine geçen Microsoft Edge tarayıcısının üstünde durmaya ve tarayıcıyı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugün yayınladığı bir blog yazısında Microsoft Edge tarayıcısına gelecek ve yakın bir süre sonra da kullanıcılarla buluşacak olan özelliklerden bahsetti.

Microsoft'un yeniden tasarlanmış Dosya Gezgini'ne dair birçok bilgi ve iddia ortaya atıldı. Tabii ortaya atılan bu bilgiler ve iddiaların kaynağı üçüncü parti kişilerden oluşuyordu. Bu sefer Modern Dosya Gezgini'ne dair görsel direkt olarak Microsoft'un kendisinden geldi.

Yukarıda da görmüş olduğunuz ekran görüntüsü, Microsoft'un akıcı tasarımının nasıl uygulandığının haricinde çok fazla bilgi vermiyor. Ancak bu paylaşım, şirketin Dosya Gezgini tasarımı güncellemesi üzerinde çalıştığını ve yakın bir gelecekte bu güncellemeyi görebileceğimizin bir göstergesi.