Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Microsoft kendi Linux sürümünü dağıtacak!

Hem ücretsiz hem de açık kaynak kodlu olan Linux işletim sistemleri, uzun yıllar boyunca Microsoft’un Windows işletim sistemlerinin yazılım konusundaki egemenliğini en çok tehdit eden sistemler olmuştur.

17 Nisan 2018 Salı 22:07
Microsoft kendi Linux sürümünü dağıtacak!

Bugüne geldiğimizde ise her şeyin değiştiğini söylemek mümkün. Microsoft, dün düzenlediği etkinlikte kendi özel Linux çekirdeklerini dağıtacaklarını açıkladı.

Microsoft’un Azure Sphere adını verdiği yeni teknoloji, akıllı cihazlara, oyuncaklara ya da diğer cihazlara güç veren mikro işlemciler için yeni ve daha güçlü bir güvenlik sistemi vaat ediyor. Fakat buradaki asıl kritik nokta, Microsoft’un ilk kez bir ürünü için kendi özel Linux çekirdeğini kullanacak olması.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Microsoft Başkanı ve Baş Hukuk Görevlisi Brad Smith, ‘’43 yıl sonra bir ilki tanıtıyoruz. Kendi özel Linux çekirdeğimizi dağıtacağız.’’ derken, mevcut teknolojinin güvenlik açıklarına karşı Azure Sphere’in donanım, yazılım ve bulut teknolojisini birlikte kullanan bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti.

Microsoft, ilk olarak yeni ve güçlü bir mikro işlemci tasarladı. Şirket bu işlemciyi güncel işlemci üreticilerine ücretsiz olarak dağıtacak. İkinci olarak ise bu çipler üzerinde çalışacak Linux tabanlı Azure Sphere OS yazılımı geliştirildi. Donanım-yazılım uyumu tamamlanan çiplere Azure Sphere bulut güvenlik hizmeti ile 10 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlanacak.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:07
  1. Microsoft
  2. Linux

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu merak edilen rakamları açıkladı
    1. Süleyman Soylu merak edilen rakamları..
    2. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    3. Milli baz istasyonu göreve hazır
    4. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    5. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    6. Orduya genç asker çekmek için eve..
    7. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    8. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    9. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    10. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    11. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    12. İran'da yabancı mesajlaşma..
    13. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    14. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    15. Devler devletlere karşı birleşti
    16. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    17. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    18. Kritik zirve sona erdi!
    19. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    20. Çocuklar kahve içmeli mi?
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!