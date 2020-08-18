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Teknoloji Microsoft, İnternet Explorer hakkında kararını verdi. Tarih olacak!
Teknoloji

Microsoft, İnternet Explorer hakkında kararını verdi. Tarih olacak!

Teknoloji Microsoft, İlk göz ağrısı olan internet tarayıcısı İnternet Explorer'a desteğeni keseceğini açıkladı. Peki Microsoft, İnternet Explorer'a desteğini ne zaman kesecek?

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:22:00 -
Microsoft, İnternet Explorer hakkında kararını verdi. Tarih olacak!

Teknolojinin büyük şirketlerinden olan Microsoft, İlk göz ağrısı tarayıcısı İnternet Explorer'a 2021 yılı itibarıyla desteğini keseceğini açıkladı. Microsoft, Edge ile tarayıcı arayüzünü hareketlendirmeye çalışada başarılı olamadı. Ayrıca bu tarayıcılar Chromium tabanında da değildi. Microsoft Blog'da yer alan bir paylaşıma göre şirket hem Internet Explorer hem de Edge'in fişini çekerek bu tarayıcıları tarihi raflarına kaldıracak. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Internet Explorer 11, 17 Ağustos 2021'de  Microsoft'un OneDrive, OutlookOffice 365 gibi bazı hizmetlerinde kullanılamaz olacak. Ayrıca Microsoft'un Teams isimli hizmetinde ise kullanıcılar, bu kadar beklemeyecekler. Microsoft Teams'teki Internet Explorer 11 desteği, 30 Kasım 2020'de kaldırılacak. Windows kullanıcıları da merak içindeydi.

Şirket, Windows 10'daki Internet Explorer'ın ne zaman kaldırılacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.  Dolayısıyla 2021'de atılacak adım, Internet Explorer 11'in son dansı olacak.

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