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Teknoloji

Microsoft Edge yanlış sekmeyi kapatmayı engelliyecek yeni özelliğini duyurdu

Microsoft Edge kullanıcılarının yanlış sekmeyi kapatmasını bir nebze de olacak olan 'dikey sekme' özelliğinin test edildiğini duyurdu. Microsoft Edge dikey sekme özelliği nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:47:00 -
Microsoft Edge yanlış sekmeyi kapatmayı engelliyecek yeni özelliğini duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020 yılının başında kullanıma sunduğu Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge'e yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

İnternet sağlayıcısı üzerinde gezinirken çeşitli nedenlerden dolayı yanlış sekmelerin kapatılması can sıkıcı bir hal almıştı. Şimdi ise Microsoft geliştirici ekipleri bu sorunun en aza indirilmesi için kolları sıvadıklarını açıkladı. Microsoft Geliştirme ekibi şuan için test aşamasında olan 'Dikey sekme' üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Dikey sekme sayesinde arayüzde daha belirgin sekmeler olacak ve bu sayede kullanıcılar rahat bir şekilde sekme açıp/kapatabilecekler. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, tarayıcılarının üst tarafına yerleşmiş olan sekmeleri ekranın sol tarafına ve dikey olarak yerleştirebilecekler. Bu özellik, pek çok kullanıcının işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Özellik şuan bu şekilde gözüküyor

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