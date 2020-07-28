Microsoft Edge iç tasarım değişikliği gerçekleştiriyor

Özellikle pandemi döneminden sonra internet uygulamaları büyük rehabet gördü. Birçok yazılım, start-up uygulaması güncelleştirme yapacağını açıkladı. Şimdi de dünyaca ünlü yazılım şirketi Microsoft, internet sağlayacısı olan Microsoft Edge'de tasarım değişikliğine gitmesi planlanıyor. Şirket şu sıralar, özellikle de uygulama simgeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve güncelleştirme ile gelen bazı simgeler, Windows 10'da aktif olarak kullanılmaya başlandı. Şirket şimdiyse, yeni simge çalışmalarını Edge üzerinde de sürdürüyor gibi görünüyor. Ortaya çıktığından beri modern tasarımları benimseyen Edge, güncelleştirme ile modern çizgisini korumaya çalışıyor.