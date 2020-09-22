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Teknoloji Microsoft duyurdu: Zoom'a rakip olacak yeni bir özellik geliyor
Teknoloji

Microsoft duyurdu: Zoom'a rakip olacak yeni bir özellik geliyor

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 sürümlerinde yer alacak ve video konferans uygulaması Zoom'a rakip olabilecek yeni 'Meet Now' özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 00:38:00 -
Microsoft duyurdu: Zoom'a rakip olacak yeni bir özellik geliyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, video konferans uygulaması Zoom'a rakip olabilecek yeni 'Meet Now' özelliğini duyurdu. Söz konusu özellik, yeni Windows 10 sürümlerinde yer alacak.

Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, Windows kullanıcıları ile birlikte görüşme yapabilmek için bir link oluşturacak ve bu linki istedikleri kişilerle paylaşabilecek. Böylece linklerin paylaşıldığı kişiler, görüşmeye katılabilecek.

Ayrıca Meet Now'ı kullanabilmek için kullanıcıların herhangi bir hesap açması gerekmeyecek.

Henüz deneme aşamasında olan söz konusu özelliğin, ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

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