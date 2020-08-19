Microsoft duyurdu: Bir devir resmen sona eriyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Internet Explorer 11 ve Edge isimli internet tarayıcıları için kararını verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu tarayacıların 2021 yılında desteklerinin kesileceği belirtildi.

Ayrıca şirket, 17 Ağustos 2021 tarihinde Internet Explorer'ın Microsoft'un OneDrive, Outlook, Office 365 gibi bazı hizmetlerinde kullanılamaz olacağını, Microsoft Teams'teki Internet Explorer 11'in desteğinin ise 30 Kasım 2020'de sona ereceğini bildirdi.

Ancak Windows 10'daki Internet Explorer'ın ne zaman kaldırılacağına dair şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.