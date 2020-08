Microsoft bombayı patlattı! Xbox Series X'in çıkış tarihi açıklandı

Teknoloji devi Microsoft'un oyun konsol markası olan Xbox'ın, yeni model Xbox Series X hakkında 5 Kasım 2020'de çıkacağı hakkında bir iddia ortaya atılmıştı.

Xbox Series X çıkış tarihi açıklandı!

Microsoft'un finansal işler sorumlusu (CFO) Amy Hood‘un yaptığı açıklamalara göre, Xbox Series X Kasım ayında oyunseverler ile buluşacak. Tam bir tarih vermeyen Amy Hood'un yaptığı açıklama, Xbox Series X'in 5 Kasımda çıkacağı iddiasını destekler nitelikte.

Tek sorun Microsoft’un konsolun kasım ayının kaçında çıkacağını açıklamayarak, oyuncuların heyecanını korumak istemesi. Yıl sonuna kadar 50’den fazla oyunun Xbox Series X için piyasaya çıkması planlanıyor. Xbox Series X satın alan kullanıcılar The Medium, Tetris Effect: Connected gibi yeni oyunları da bu yıl içinde görebilir. Ayrıca şu ana kadar piyasaya çıkmış olan 40 oyunun yıl sonuna kadar Xbox Series X’e geleceğini de söyleyelim. Bu oyunlardan bazıları; Destiny 2 Forza Horizon 4, Gears 5, Ori ve Will of the Wisps