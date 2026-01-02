Gözlerinizden olmayın! Bu 3 hatayı yapanların görme yetisi tehlikeye giriyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlarda yaşanan artış, göz sağlığını da doğrudan etkiliyor. Soğuk hava, düşük nem oranı, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlar; göz kuruluğu başta olmak üzere pek çok göz hastalığının daha sık görülmesine neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, kış aylarında artış gösteren göz enfeksiyonları ve alınması gereken önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

KIŞ AYLARINDA GÖZ KURULUĞU RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlara göre kış aylarında en sık karşılaşılan göz problemlerinin başında göz kuruluğu geliyor. Soğuk havaya rağmen nem oranının düşmesi, göz yüzeyinin yeterince nemlenmesini engelliyor. Op. Dr. Adnan İpçioğlu, özellikle kalorifer ve klimaların yoğun kullanıldığı kapalı alanların bu sorunu daha da artırdığını belirtiyor.

Kış boyunca uzun saatler bilgisayar başında çalışan bireylerin risk grubunda yer aldığını vurgulayan İpçioğlu, yoğun konsantrasyon gerektiren işlerde göz kırpma sayısının azaldığını, bunun da gözlerin daha hızlı kurumasına yol açtığını ifade ediyor. Göz kuruluğu; batma hissi, kızarıklık, yanma ve sulanma gibi şikâyetlerle kendini gösteriyor.

GÖZ KURULUĞUNA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, göz kuruluğunu önlemek için çalışma ortamlarının nemlendirilmesini, bilgisayar kullanımı sırasında düzenli aralar verilmesini ve bilinçli şekilde daha sık göz kırpılmasını öneriyor. Ayrıca, göz hekiminin önereceği suni gözyaşı damlalarının düzenli kullanımı da belirtilerin hafiflemesine yardımcı oluyor.

Kapalı alanların sık sık havalandırılması, doğrudan klima ve kalorifer havasına maruz kalınmaması da alınabilecek basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor.

KONJONKTİVİT VAKALARINDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Kış aylarında bir diğer önemli sorun ise konjonktivit olarak bilinen göz enfeksiyonları. Özellikle virüslere bağlı konjonktivitler, gribal enfeksiyonların arttığı dönemlerde daha sık görülüyor. Toplu yaşam alanları, okullar, iş yerleri ve toplu taşıma araçları bu açıdan yüksek risk taşıyor.

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, viral konjonktivitin genellikle tek gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa hassasiyet ile başladığını, kısa sürede diğer göze de bulaşabildiğini belirtiyor. Hastalığın ilerlemesi durumunda kornea tabakasının etkilenebileceğini ve bunun da görme azalmasına yol açabileceğini vurguluyor.

ERKEN TANI VE TEDAVİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Konjonktivit belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurması gerektiğine dikkat çekiliyor. Özellikle viral konjonktivitin oldukça bulaşıcı olduğu, hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde hızla yayıldığı ifade ediliyor.

Hastalığın önlenmesi için gözlerin sık sık ovuşturulmaması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, başkalarına ait havlu ve makyaj malzemelerinden uzak durulması büyük önem taşıyor. El hijyenine dikkat edilmesi ve belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınılması da uzmanların altını çizdiği önlemler arasında yer alıyor.

KIŞIN GÜNEŞ IŞINLARI GÖZLER İÇİN HALA TEHLİKELİ

Kış aylarında güneşin etkisinin azaldığı yönündeki algının yanlış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ultraviyole ışınlarının kışın da göz sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle karla kaplı alanlarda oluşan yansıma ve parlama, UV ışınlarının etkisini artırabiliyor.

Açık havada çalışanlar, çocuklar ve kış sporlarıyla ilgilenen bireyler bu açıdan risk grubunda bulunuyor. Uzmanlara göre uzun süre güneş ışığına maruz kalmak; katarakt, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, pterjium ve göz çevresi cilt kanserleri gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

KIŞ AYLARINDA GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

Göz sağlığını korumak adına kış aylarında UV filtreli güneş gözlüğü kullanılması, özellikle karlı ve açık havalarda büyük önem taşıyor. Düzenli göz muayeneleri, erken tanı ve tedavi açısından kritik rol oynuyor.

Uzmanlar, basit önlemlerle ciddi göz problemlerinin önüne geçilebileceğini vurgulayarak, kış aylarında göz sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Gözlerde oluşan en ufak rahatsızlıkta dahi profesyonel destek alınması, ileride yaşanabilecek kalıcı sorunların önüne geçilmesini sağlıyor.