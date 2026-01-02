  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Somaliland'dan İsrail tepkisi: 'Kesin bir dille reddediyoruz'
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Somaliland'dan İsrail tepkisi: 'Kesin bir dille reddediyoruz'

Kukla devlet Somaliland'ın Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Filistinlilerin Somaliland'a yerleştirileceği iddiasını 'kesin bir dille' reddetti.

Bakanlığın, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu söylemlerin "tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı" belirtilerek, bu tür açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

"HERHANGİ BİR DIŞ PLAN VEYA GİZLİ ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL" Açıklamada ayrıca, "Somaliland'in egemenliği, güvenliği ve iç işlerini ilgilendiren konularda herhangi bir dış planın veya gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı" vurgulandı.

İsrail, 26 Aralık'ta Somaliland'i "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali yönetimi ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu savunuyor./

