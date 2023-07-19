Microsoft, bir günde 154 milyar dolar kazandı

Yapay zekaya yönelik yatırımlarıyla ön plana çıkan Microsoft, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlik sonrasında hisselerinde büyüme gördü. Microsoft’un piyasa değeri sadece bir gün içerisinde 154 milyar dolar seviyesinde yükseldi. Bu durum sonrasında ise şirketin değeri 2,7 trilyon dolar ile tarihi bir noktaya ulaştı.

Microsoft hisseleri bir yılda %50 değerlendi

Microsoft, Office 365 platformu için Copilot desteği sunacağını açıkladı. Kullanıcılar, aylık 30 dolarlık bir abonelik kapsamında GPT-4 destekli Copilot’a erişim sağlayabilecek. Bu haber başta olmak üzere diğer yapay zeka gelişmeleri, şirketin hisselerini 366 dolar seviyesine çıkardı. Bu da bir günde 154 milyar dolar değerlenmesine yol açtı.

Teknoloji devinin hisseleri geçtiğimiz gün yüzde 6 gibi etkileyici bir artış yaşadı. Bu, hisselerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı anlamına geliyor. Şu anda ise 360 dolar civarında seyrettiğini söylemek mümkün.

Yapay zeka trendini en çok kullanan firma Microsoft olmuş gibi görünüyor. Hisselerdeki bu artış, şirketin son bir yıldaki piyasa değeri kazancını 885 milyar dolar seviyesine çıktığını gösterdi. Ayrıca hisse senetleri ise bu dönemde yüzde 50 değerlendi.

Yapay zekanın yükselişi, işletmelerin çalışma şekli üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Örneğin, yapay zeka destekli sobet botları artık müşterilerin sorularını yanıtlamak ve destek sağlamak için kullanılıyor. Yapay zeka destekli algoritmalar ise tedarik zincirlerini optimize etmek ve daha iyi yatırım kararları almak için tercih ediliyor.

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Yapay zeka patlamasından yararlanan tek teknoloji devi Microsoft değil. Son aylarda Alphabet, Amazon ve Nvidia gibi diğer teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri de yükseldi. Bu durum, yatırımcıların yapay zekanın uzun vadeli beklentileri konusunda giderek daha fazla yükselişe geçtiğini gösteriyor.