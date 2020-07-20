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Teknoloji

Microsoft Android cihazlar için güvenlik uygulamasını duyurdu

Microsoft, ilk Android güvenlik araçlarını duyurdu. Peki Microsoft'un duyurduğu güvenlik sistemi ne gibi özellikler sunuyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:18:00 -
Microsoft Android cihazlar için güvenlik uygulamasını duyurdu

Microsoft, kısa bir süre önce yalnızca Defender ATP aboneliği olan kullanıcılarına bir önizleme sürümü yayımladı. Önizleme bittiğinde kullanıcılar Defender ATP'yi Play Store'dan indirebilecekler. Microsoft'un Defender ATP kullanıcılarının kullanmak için uygun bir lisansa, Windows 10 E5 veya A5 veya Microsoft 365 E5 veya A5 veya Microsoft 365 E5 Güvenliği'ne ihtiyaçları olacak. Ayrıca kullanıcılar ek Azure Güvenlik planlarını da satın alabilicekler.

Defender ATP bir kötü amaçlı yazılımdan koruma aracından çok daha fazlasıdır. Defender ATP kötü amaçlı yazılımın cihazlarda nasıl davrandığını tespit ederek duruma göre tehditin cihaz ile uyum durumunu değiştiriyor. Eğer bir kullanıcı telefonu ile virüs bulaşmış olabilecek bir Word belgesini açarsa yada kötü amaçlı bir program kullanırsa, Defender ATP durumu Defender Güvenlik Merkezi'ne geri bildiriyor. Aynı zamanda cihaz tehdit halinde erişimleri sınırlandırarak bilgileri muhafaza eder. Microsoft, Apple'ın iOS ve iPadOS'u için bir sürüm yayınlamayı da planlıyor.

 

 

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