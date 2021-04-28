Microsoft açıkladı: 1.3 milyar cihazda aktif

Microsoft son çeyreğe dair açıklaması sırasında Windows 10 çalıştıran aylık aktif cihaz sayısının 1.3 milyardan fazla olduğunu açıkladı. Microsoft geçtiğimiz yılın Mart ayında 1 milyar cihazın Windows 10 çalıştırdığını açıklamıştı. Bu anlamda şirketin bu yeni dönüm noktasına ulaşması 1 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra gerçekleşmiş oldu.

Bu hızlı büyümenin geçen yıl dünyayı sarsan Covid-19 salgını ışığında artan PC talebine bağlanabileceği ifade ediliyor. Microsoft, geçtiğimiz çeyreğe dair gelir raporunda Windows OEM gelirinde yüzde 10’luk bir artış bildirmişti. Bu da şirketin iş ortaklarının daha fazla bilgisayar sattığı anlamına geliyor. Ek olarak, Surface geliri de şirketin raporuna göre yüzde 12 artmış durumda.

Windows 10’un benimsenmesindeki bir başka potansiyel itici faktör ise Windows 7’nin artık ucuz olmayan genişletilmiş güvenlik güncellemeleri için ödeme yapan kurumsal müşteriler dışında desteklenmemesi. Yani şirketler güvende kalmak için işletim sisteminin daha yeni sürümüne geçmek zorunda kaldı.

Windows 10’un benimsenmesi ise Microsoft’un işletim sistemini ilk piyasaya sürdüğünde umduğundan çok daha yavaş gerçekleşti. Şirket 2015 yılında, önlerindeki 3 yıl içinde 1 milyar aktif cihaza ulaşmayı umduklarını söylemişti.

Microsoft ayrıca, Teams iletişim hizmetinin şu anda günlük 145 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve Office 365’in 300 milyon ücretli aboneye sahip olduğunu ve 50 milyon kullanıcının tüketiciler için Microsoft 365’e abone olduğunu açıkladı.

Kaynak: Technopat