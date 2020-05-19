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Dünya

Miçotakis'ten skandal '19 Mayıs' açıklaması! Alçak ifadeler

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 19 Mayıs ile ilgili alçak bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:13:00 -
Miçotakis'ten skandal '19 Mayıs' açıklaması! Alçak ifadeler

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 19 Mayıs ile ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 19 Mayıs sözde “Pontus Soykırımı”nı anma günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Pontus Soykırımı’nın uluslararası düzeyde tanınması için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Miçotakis alçak yalanlarına şöyle devam etti

“Bir asır önce Pontuslu Yunanlılar eşi görülmemiş bir vahşiliğin kurbanı oldular. Kovuşturuldular, yerlerinden koparıldılar, yok edildiler. Kurtulanlar, anavatanlarında dirilmek üzere atalarının evlerini geride bıraktılar. Kemençeleri halen yurdundan koparılma yasını çalıyor. Ama aynı zamanda yayı da umut şarkısını söylüyor ve haklılığı talep ediyor. Aynı zamanda Yunanistan, Pontus’un çocuklarının dinamizmini yeni seyrine dahil ediyor. Yurtlarının hatıralarını ve geleneklerini canlı tutanları. Haklılık günü şafak sökünceye kadar “anma gününü” onurlandıracağız.”

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