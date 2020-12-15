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Dünya Miçotakis'in Türkiye hezimeti Yunanları kudurttu! "Ülkeleri mi karıştırdın?"
Dünya

Miçotakis'in Türkiye hezimeti Yunanları kudurttu! "Ülkeleri mi karıştırdın?"

10-11 Aralık’taki AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen ama temelsiz eleştirilerde bulunduğu için eli boş dönen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkedeki muhalefetin hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:03:00 -
Miçotakis'in Türkiye hezimeti Yunanları kudurttu! "Ülkeleri mi karıştırdın?"

Yunan Parlamentosu’nda 2021 yılı bütçesi görüşmelerine, 10-11 Aralık’taki AB zirvesi sonuçları damgasını vurdu. Parlamentoda söz alan bakanlar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının kararlaştırılması hedefiyle gittiği AB Zirvesi’nde umduğunu bulamamasının neden olduğu düş kırıklığını dolaylı da olsa itiraf ederken, muhalefet milletvekilleri, hükümeti sert şekilde eleştirdiler.

Hürriyet'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias konuşmasında, “AB, Türkiye konusunda daha kararlı olmalıydı. Avrupa bizi anlamaya başladı ama geç kalıyor. Bazen de geri adım atıyor. Her durumda çabalarımızı sürdüreceğiz. Haklı veya haksız düş kırıklıkları ve kırılganlıklardan öte, Avrupa hepimizin ortak evidir” dedi.

Dendias, ABD’nin AB’ye göre durumu daha iyi kavradığını söyleyerek, “Başkan seçilen Joe Biden’ın Yunanistan’ı ilgilendiren konularda bugüne kadarki söylemleri ve kurmaylarını seçerken tercihleri, Yunan-Amerikan ilişkileri için daha iyimser olmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Muhalefet Miçotakis'e yüklendi

Yunanistan’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) milletvekilleri ise hükümeti şöyle eleştirdi:

Olimpia Teligioridu: “Başbakan Miçotakis, AB Zirvesi’ne Türkiye’ye yaptırımlar için gitti, Rusya’ya yaptırım kararları ile döndü. Herhalde ülkeleri karıştırdı.

Nasos Athnasiu: “Zirve’de Türkiye’ye mi yoksa Yunanistan’a mı yaptırım kararlaştırıldı? Anlamadım.

Yorgo Katrungalos (Eski Dışişleri Bakanı): “Miçotakis zirvede büyük bir başarısızlığa uğradı. Başarısızlığın adı soyadı ve yenilginin altındaki imza şudur: Kiriakos Miçotakis.

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