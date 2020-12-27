Miçotakis ve Sakellaropoulou'nun da aşıları yapıldı
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kiryakos Miçotakis, koronavirüs aşısı yaptırdı.
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği ve Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı yeni tip korona virüs aşısı bugün itibariyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.
İsveç, Polonya, Almanya, İtalya, İspanya, Slovakya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde ilk aşılar yapıldı.
Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak aşılama çalışmalarına başlayan Yunanistan da ilk aşılar uygulandı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da Atina’daki Evangelismos Hastanesi’nde yapılan ilk aşılamaların ardından aşısını yaptırdı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabovski ise Attikon Üniversite Hastanesi’nde canlı yayında korona virüs aşısı yaptırdı.