Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İngiliz gazetesi The Times’ta makele yazdı. Miçotakis, Yunanistan'ın güvenlik ve istikrarını yönelik tehditlerin, Avrupa ülkelerinin refahını tehlikeye attığını iddia etti.

24-25 Eylül tarihlerinde Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimi görüşeceğini belirten Miçotakis, AB’nin Türkiye’nin atacağı adımlara göre bir karar alacağını açıkladı.

Türkiye'nin zirveye kadar sağduyulu bir tutum benimsememesi halinde, Avrupalı lider dostlarımın önünde yaptırım dışında bir seçenek görmediğini belirten Yunan Başbakan, Avurpa’nın jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, Türkiye’ye karşı taviz vermeyi göze alamayacağını iddia etti.

Türkiye’nin yalnızlaştığını iddia etti

Başbakan Miçotakis, Türkiye'nin yeni jeopolitik durumda giderek yalnızlaştığını belirterek; Yunanistan’ın İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle ortaklık kurtuğunu, Türkiye’nin ise tek başına hareket ettiğini ve Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yaptığını söyledi.

Ayasofya’yı unutamamış

Türkiye’yi saldırganlıkla suçlayan Miçotakis, saldırgan bir üslup sergilendiğini, milliyetçik propagandası yaptığını, ve Ayasofya’yı camiye dönüştürmesini örnek olarak gösterdi.

Karşı koyacak güçleri olduğunu söylüyor

Miçotakis, Yunanistan ve Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu belirterek, çekişmelerin ittifaka zarar verdiğini; Yunanistan’ın Türkiye’nin askeri bir eylemine karşı koyacak güce sahip olduğunu ve çatışmanın her iki tarafın da zararına olduğunu söyledi.