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Dünya

Miçotakis, Türkiye'yi bu kez Putin'e şikayet etti! "Ayasofya ve Doğu Akdeniz..."

Rusya lideri Vladimir Putin’in bu akşam Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 22:26:00 -
Miçotakis, Türkiye'yi bu kez Putin'e şikayet etti! "Ayasofya ve Doğu Akdeniz..."

Yunanistan Başbakanlık basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz ile bölgedeki genel durum ve tüm Ortodoks alemi için sorun olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

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