Miçotakis, Türkiye'yi AB ile tehdit etti

Atina'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, görüşme sırasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerine değindi.

Kısa süre önce yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye AB ile ilişkileri yeniden başlatma ya da agresif tutumun sürdürülmesi halinde sonuçlarına katlanma arasında tercih yapma mesajı verildiğini öne süren Miçotakis, "Görünene göre, maalesef Türkiye ikinci yol tercih etti. Avrupa Konseyi çıkarımlarının 21. maddesine göre Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ederek tek taraflı eylemlere ve provokasyonlara devam etmesi halinde, AB olarak elimizdeki tüm araçları ve seçenekleri kullanacağımız net şekilde anlaşılıyor. Gelişmeleri dikkatlice takip edeceğiz ve en geç aralık ayında kararımızı vereceğiz" dedi.

Miçotakis, son günlerde yaşananlara bakıldığında Maas'la zor koşullarda bir araya geldiğini belirtti.

Özellikle Avrupa Konseyi'nin çıkarımları ışığında hiç kimsenin son yaşananlardan memnun olamayacağını düşündüğünü söyleyen Miçotakis, skandal açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Brüksel'de mutabık kalınan hususların tamamen anlaşılır olduğunun herkes tarafından hatırlanması çok önemli. Kısa süre önce alınan kararda, iyi niyetle diyalog yürütülmesi ve AB'nin çıkarlarına ters düşen ve uluslararası hukuk ile AB'ye üye ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiği belirtilmişti. Bu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için ön koşul"