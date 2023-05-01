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Gündem Miçotakis: Türkiye kararı seçimlerden sonra almalı! Miçotakis'in yorumu sosyal medyayı salladı
Gündem

Miçotakis: Türkiye kararı seçimlerden sonra almalı! Miçotakis'in yorumu sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 17:50:00 - 2023-05-01 17:57:46
Miçotakis: Türkiye kararı seçimlerden sonra almalı! Miçotakis'in yorumu sosyal medyayı salladı

Miçotakis'ten Türkiye yorumu: Türkiye seçimlerden sonra stratejik bir karar almalı: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi seyretmesi için Türkiye'nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin "tavrının değişmesi gerektiğini" savundu. Miçotakis, Türkiye'nin seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar alması gerektiğini öne sürdü. Türkiye politikasını benimseyen başbakan Miçotakis'in yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Yunanistan 21 Mayıs'ta genel seçime gidecek. Türkiye ile ilişkilerinde diyalog yerine her fırsatta gerilimi seçen,, her fırsatta provokasyona imza atan Yunanistan, Türkiye'deki seçimleri de yakından takip ediyor. Son yaptığı yorum sosyal medyada çok konuşuldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede bu yıl sekizincisi düzenlenen Delfi Ekonomik foromuna katıldı.

Yunan Başbakan, "İki ülkedeki seçimler sonrası Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?" sorusunu yanıtladı.

Türkiye’nin “Mavi Vatan” politikasına dikkat çeken Miçotakis, Türkiye’nin saldırgan söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Libya ile imzalanan deniz yetki alanı mutabakatını eleştirdi.

Miçotakis Türkiye’nin sadece Yunanistan’a değil Avrupa ve ABD’ye de “karşıt” bir ilişki geliştirdiğini öne sürdü.
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"TÜRKİYE SEÇİMLERDEN SONRA BÜYÜK BİR STRATEJİK KARAR ALMALI"

"Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı" diyen Miçotakis, "Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek.” dedi.

Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan ile tekrar yakınlaşmasının, hem Türk-Yunan ilişkileri hem de Kıbrıs Sorununun çözümü açısından her iki tarafın da yararına olacağını savundu.

Miçotakis, bunun gerçekleşebilmesi için “Türkiye’nin revizyonist politikasının” değişmesi gerektiğini belirtti.

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