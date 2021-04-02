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Dünya Miçotakis salı günü Libya’ya gidiyor
Dünya

Miçotakis salı günü Libya’ya gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, 6 Nisan’da Libya’yı ziyaret edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:22:00 -
Miçotakis salı günü Libya’ya gidiyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulundu.

Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, “Libya ile ilişkileri yeniden tesis etmek ve Atina’nın jeostratejik çıkarlarını korumak” amacıyla 6 Nisan’da Trablus’ta temaslarda bulunacağını söyleyen Peloni, Yunan Başbakan’ın burada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geleceğini aktardı. Peloni, Yunanistan’ın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması için de çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Miçotakis yönetimi, bunun üzerine Libya’nın Atina Büyükelçisini “istenmeyen kişi” ilan ederek, ülkeden sınır dışı etmişti.

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