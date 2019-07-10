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Miçotakis ilk kararını açıkladı! "Yunanistan'ın yönetim biçimini değiştireceğiz"

Kabinesini ilk kez toplayan Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Tüm Yunanları ortak vizyon altında toplamanın zamanıdır. Meclis yaz boyunca faaliyet gösterecek" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
Miçotakis ilk kararını açıkladı! "Yunanistan'ın yönetim biçimini değiştireceğiz"

Yunanistan'da erken genel seçim sonrası tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin bakanlar kurulu, Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Başbakanın yanı sıra başbakan yardımcısı, devlet bakanı, başbakan vekili, hükümet sözcüsü, 17 bakan ve toplam 29 bakan vekili ve yardımcısından oluşan 51 kişilik kabine, parlamento binasında bir araya geldi.

Bakanların herbirinin önünde, bakanlıklara ait ilgili sorunları ve hedefleri içeren lacivert dosyaların bulunması dikkati çekti.

"Yönetim modelini değiştiriyoruz"

Kameralar önünde kabinesine seslenen Miçotakis, "Yönetim modelini değiştiriyoruz." dedi. Miçotakis, "Fikri mücadeleyi kazandık. Güçlü bir yetki istedik ve halkımız bize bunu cömertçe sundu." diye konuştu.

Miçotakis, göreve hazır olduklarını göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Tüm Yunanları ortak vizyon altında toplamanın zamanıdır. Meclis yaz boyunca faaliyet gösterecek." ifadesini kullandı.

Hükümetin güvenoyu sürecinin detaylarını paylaşan Miçotakis, 17 Temmuz'da milletvekillerinin yemin töreni, 18 Temmuz'da Meclis Başkanlık seçimi gerçekleşeceğini, 20-22 Temmuz'da hükümet programının tartışılarak 22 Temmuz akşamı güven oylamasının yapılacağını söyledi.

Miçotakis, Meclis Başkanlığı için adaylarının ND'den daha önce çeşitli dönemlerde Yanya milletvekilliği, Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Kostas Tasoulas olduğunu açıkladı.

Bürokraside art arda istifalar

Yeni iktidarın göreve başlamasının üzerinden henüz iki gün geçmişken, birçok üst düzey bürokrat görevinden ayrıldı.

Yunanistan devlet televizyonu ERT Genel Müdürü Yannis Drosos ve devlet haber ajansı AMNA'nın Genel Direktörü Mihalis Psilos görevlerinden istifa etti. Miçotakis, ilk icraatlerinden biri olarak ERT ve AMNA'nın doğrudan Başbakanlığa bağlanması kararını almıştı.

Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, Emniyet Genel Müdürü (ELAS) Aristidis Andrikopoulos'un istifasını istedi. Andrikopoulos'un ardından ise yine Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Teşkilatı Genel Sekreteri Yannis Tafillis görevinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:04
  1. Yunanistan
  2. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
  3. Bakanlar Kurulu Toplantısı
  4. Yunanistan'ın yönetim biçimi
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