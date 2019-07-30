Miçotakis ile bir araya gelen sözde "Kıbrıslı Türkler"den skandal ifadeler!

Toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias de hazır bulundu. Görüşme ile ilgili yapılan basın açıklamasında, toplumlararası görüşmelerin, mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler olduğuna dikkat çekildiği belirtildi. Bölünmüşlüğün giderek iki devletli çözüm eğilimine neden olduğu kaydedilen açıklamada, 'Masaya yeni fikirler koyma girişimi, süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir' ifadesi kullanıldı.

'Çözüm için baskı yapın'

Görüşmeye katılan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, "Çok olumlu bir görüşme geçti. Kıbrıs'ta bir çözüm konusundaki irademizi ortaya koyduk. Miçotakis de bu yönde adımlar atacağı mesajını verdi" dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanlığı’ndan Güven Bengihan da, "Bizler, çözüm konusunda hem Mustafa Akıncı'ya, hem de Nikos Anastasiadis'e baskı yapılması yönünde görüşümüzü ortaya koyduk. Federasyon temelinde bir çözümün ihtiyacından bahsettik" dedi. Bengihan, Yunanistan Başbakanı'nın, 'Kıbrıs'ta garantilere ihtiyaç yok' yönündeki açıklamalarını da gerçekçi bulmadıklarını söyledi.

"Garantör sisteminin yerine Uygulama Anlaşması getirilmeli"

Toplantıda dile getirilen ana konular şöyle açıklandı:

“Toplumlararası görüşmelerin mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler. Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki belirli güçlerin ve politikacıların, yavaş yavaş çözüm temelini zayıflatma girişimleri, böylece devam eden çıkmazın sonucu olarak iki devletli bir çözüme yol açılması eğilimi. Acil olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından herhangi bir ön koşul olmaksızın düzenlendiği şekilde Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nın yeniden toplanması ihtiyacı. Liderler, Genel Sekreter tarafından belirlenen 6 noktaya açıkça cevap vermek zorundadır ve Gutteres’in sunmuş olduğu, mevcut garantör sisteminin yerine geçebilecek Uygulama Anlaşması’nın masaya konmasına izin vermelidir.

Siyasi eşitlik konusu, bir anlaşmaya varılmasında temel olarak vurgulandı. Masaya yeni fikirler koyma girişimi, süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye'nin sondaj faaliyetleri çözüme çökertiyormuş

Kıbrıs çevresinde durumu çökertecek yeni gelişmeler yer almaktadır. Türkiye hâlihazırda Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışması yapmaktadır ve ilgili BM kararlarına aykırı olarak Mağusa kapalı şehri açma yönünde girişimler yapılmakta ve kararlar alınmaktadır.

Türkiye'den gelen Türkler tehditmiş

Kuzey’de Türkiye’den yeni iş gücünün akın etmesi, ayrıca Kuzey’de her geçen gün yaşanan gelişmelerle Kıbrıs Türk toplumunun varoluşuna yönelik tehdit oluşturan yeni koşullar, ekonomik, kültürel, eğitimsel müdahaleler, kademeli olarak siyasi iradenin Kıbrıslı Türklerin elinden alınması girişimleri sürekli olarak dile getirilmektedir.

Sayın Mustafa Akıncı’nın hâlâ iktidardayken bir çözüme ulaşma zorunluluğuna dikkat çekilerek, bu sorunun tüm süreç için temel olduğu vurgulandı.

İki toplumun bir anlaşmaya varılması için iş birliği yapması esastır.

Yunanistan Başbakanı, garantör devlet başkanı olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya ve BM GS ile Güvenlik ve Teminatlar konularında istişare sürecine katılmaya davet edilerek konuyla ilgili GS fikirlerinden tam anlamıyla faydalanarak teklif edilen yeni Uygulama Antlaşması'nın esaslı bir şekilde tartışılmasının sağlanması talep edildi. Toplumlar arası müzakereleri sürdürme sürecini kolaylaştırmak ve en kısa zamanda Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın yeniden düzenlenmesi için kişisel etkisini kullanması istenmiştir.”

Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyen tüm güçlerle birlikte çalışıp iş birliği yapacağı bir gelecek umudu taşındığını, bunun herkesin yararına olacağını, daha da önemlisi tüm bölgeye barış ve istikrar getireceğini belirtti.