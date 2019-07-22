0553 313 94 23

Miçotakis de ikili oynuyor

Yunanistan’da Başbakan Miçotakis, bir yandan Dışişleri Bakanı Dendias’ı Washington’a gönderip Türkiye’yi ABD’ye şikayet ederken, diğer yandan Erdoğan’a “gerginlikten uzak duralım” mesajı gönderdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Miçotakis de ikili oynuyor

 Yakup Sarıçiçek 

Yunanistan’da Alexis Çipras’ın yerine başbakanlık koltuğuna oturan Kiriakos Miçotakis, selefini aratmıyor...

Çipras’tan farksız hareket eden Miçotakis, bir yandan dostluk mesajları verip bir yardan Türkiye’yi kötülüyor...

Dışişleri Bakanı Dendias’ı Washington’a gönderip Türkiye’yi şikayet eden ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı yardım talep eden Miçotakis, aynı gün basın yoluyla Türkiye’ye dostluk mesajları gönderip ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Basın kanalıyla Türkiye’ye karşı olumlu söylemlerde bulunan Miçotakis; “Öfkeli bir retorikten uzak durarak” uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirtti.

1974’e “işgal” dedi

Yunan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir” dedi.

Aynı Miçotakis, 1974 Barış Harekatına ilişkin, KKTC’nin bulunduğu kısımdan kan akan bir harita paylaşırken, “45 yıl önceki işgal sırasında, mağdurları ve Kıbrıslı kurbanları unutmadık. Daima Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız” mesajı yayınladı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
  1. Yunanistan
  2. Alexis Çipras
  3. Kiriakos Miçotakis
  4. Dışişleri Bakanı Dendias
  5. Washington
  6. Akdeniz
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. 1974 Barış Harekatı
  9. KKTC

YORUM YAZ

  • turkturk50 dk önce
    YUNANDAN NE BEKLIYORSUNUZ HA AALMA ERMUT DIBIN EDUSE OROSP[UNUN SICTIGI EVLAT OROSPU EVLADI OLUR AKILLI OLUN YA DELIRTMEYIN ARTIK ADAMI MALLAR.
  • mehmetmehmet1 sa önce
    İt oğlu it. Yunan değil mi? Su uyur, düşman uyumaz.
  • İslamin merhametiİslamin merhameti1 sa önce
    İstisnasiz her yunanli imkani olsa butun turkleri bi gecede kesip yok etmek ister. Ama turk bunu yapamaz, grekleri bi gecede kesip yok edemez cunki islam buna izin vermez. Bugun de acisini cekiyoruz. Mogol kopegi topal timur endulus muslumanlarin imdadina gitmedi geldi anadoluda turk islami katletti kopek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sandıklı’daki trafik sorunu çözüldü
  1. Sandıklı’daki trafik sorunu çözüldü
  2. Kars’ta top mermisi bulundu
  3. STM yeni siber tehdit durum raporunu..
  4. Van Gölü için pedal çevirdiler
  5. Nurdağı’nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı
  6. Kuyumcular düğün sezonundan umduğunu..
  7. Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal..
  8. Milli Savunma Bakanlığından kritik..
  9. Parmak emme alışkanlığı..
  10. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 23’e..
  11. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım..
  12. Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye..
  13. Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı
  14. Cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar 100..
  15. LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı |..
  16. Hindistan'da yıldırım isabet etmesi..
  17. Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele..
  18. Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı
  19. Kayısı Festivali sona erdi
  20. Çin'den Hong Kong yerel hükümetine..
  21. Doğu Karadeniz’den Çin’e yapılan..
  22. Fikret Orman: “Dünyanın en kolay işi..
  23. UBER sürücüleri zararlarının..
  24. Saraykent Millet Bahçesinde sona..
  25. Hatay'ın ana vatana katılışının 80...
  26. Tokat TSO yeni girişimciler..
  27. TOKİ Balıkesir 1000 konut kura..
  28. Yozgat dört yol kavşağında asfalt..
  29. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
  30. Burdur'da otomobil ile kamyon..
İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
İBB’de Gezici istilası
İBB’de Gezici istilası
Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

Günün Karikatürü

21 Temmuz 2019
Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..