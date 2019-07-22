Miçotakis de ikili oynuyor

Yakup Sarıçiçek

Yunanistan’da Alexis Çipras’ın yerine başbakanlık koltuğuna oturan Kiriakos Miçotakis, selefini aratmıyor...

Çipras’tan farksız hareket eden Miçotakis, bir yandan dostluk mesajları verip bir yardan Türkiye’yi kötülüyor...

Dışişleri Bakanı Dendias’ı Washington’a gönderip Türkiye’yi şikayet eden ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı yardım talep eden Miçotakis, aynı gün basın yoluyla Türkiye’ye dostluk mesajları gönderip ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Basın kanalıyla Türkiye’ye karşı olumlu söylemlerde bulunan Miçotakis; “Öfkeli bir retorikten uzak durarak” uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirtti.

1974’e “işgal” dedi

Yunan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir” dedi.

Aynı Miçotakis, 1974 Barış Harekatına ilişkin, KKTC’nin bulunduğu kısımdan kan akan bir harita paylaşırken, “45 yıl önceki işgal sırasında, mağdurları ve Kıbrıslı kurbanları unutmadık. Daima Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız” mesajı yayınladı.