Miçotakis Berlin'de şoka uğradı! Türkiye'yi şikayet etti...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini görüştü.

Miçotakis “Atina ve Berlin, Türkiye’nin Kıbrıs kıyı şeridindeki (Rumların tek taraflı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölge kastediliyor) eylemlerinin yasadışı olduğunda mutabık. Bu zaten AB kararlarında da belirtiliyor” derken, Merkel’in konuşmasında bu konuya hiç değinmemesi dikkat çekti. Merkel, mülteci krizi ile ilgili Türkiye-AB anlaşması hakkında “Anlaşmanın, Türkiye’ye iadeler dahil tüm mekanizması uygulanmalıdır. Son aylardaki geçişlerde artış fark ettik. Hangi yardımlara ihtiyaç olduğu konusunda da Türkiye ile sürekli konuşacağız çünkü Türkiye gerçekten çok sayıda mülteciyi kabul etti. Ne yapabileceğimiz konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuştum. Türkiye’ye de Yunanistan’a da yardım etmeliyiz” dedi.

"Mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeli"

Miçotakis ise “Türkiye’ye geri iadeler hızlandırılmalı. Bunun olabilmesi icin de önce Yunanistan’ın iltica işlemleri ile ilgili siyasetini değiştirmeliyiz. Bunu da en kısa sürede yapacağız” şeklinde konuştu. Miçotakis, Nazi işgali için talep ettiği 290-320 milyar Euro’luk tazminat talebi sorulduğunda “Günün birinde halledileceğini ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.