Miço'nun zor anları! Türkiye'yi hedef alırken bakın ne oldu

Yunanistan ve Türkiye arasında gerginlik günden güne artıyor. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın artan tacizleri ile sorun farklı noktalara taşınıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de Ege Denizi'ni aşarak Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler oluşturuyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Ege Denizi'nde yaşanan göçmen krizi ile ilgili sorulan bir soru karşısında zor anlar yaşadı.

CNN International'da yayına katılan Yunanistan Başbakanı'na Ege Denizi'ndeki göçmenlerin durumu soruldu. Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı.

Miçotakis, o görüntüler karşısında zor anlar yaşadı. Görüntülerin devamında Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

Göçmenleri Türkiye'ye itiyorlar

Yunanistan, zaman zaman Ege Denizi'nde göçmenlere karşı yaptığı bu hareketler ile gündeme gelmişti. Son olarak, Ağustos ayında Ege Denizi'nin Çeşme tarafında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği görüntüler Türkiye tarafından paylaşılmıştı.