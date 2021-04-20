  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız
Gündem

Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız

Andravida Hava Üssünde düzenlenen tatbikata katılan Yunanistan Başbakanı Kiryokas Miçotakis, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçağının önünde poz veren Miçotakis, askeri açıdan Türkiye'ye karşı koyacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 18:07:00 -
Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız

Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, bazı ülkelerin katılımıyla tatbikat gerçekleştiriyor. 21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen tatbikatı izlemek üzere Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Miçotakis, üsteki konuşmasında Türkiye'yi hedef almaya kalktı, savunma yeteneklerini güçlendireceklerini söyledi.

"Türkiye'ye karşı koyacağız"

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize edilen "Iniochos 21" adlı tatbikatta; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, İspanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD yer alıyor. Yunan basınından Greek City Times, Andravida Hava Üssü'ne giden Kiryakos Miçotakis'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

Miçotakis'e, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da eşlik etti. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, "Yunanistan silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve askeri bakımdan Türkiye'ye karşı koymak için NATO müttefikleri ve Orta Doğulu güçlerle askeri iş birliğini genişletme" sözü verdi.

"Naif olamayız. Yeni bir dizi tehditle karşı karşıyayız" diyen Miçotakis, "Dünyamız son derece karmaşık ve çevremiz ne yazık ki daha istikrarsız hale geliyor. Yunanistan, savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve silahlı kuvvetlerini geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fransa ile anlaşma arayışı

Yunanistan ile Fransa, geçen ocak ayında 6'sı yeni, 12'si ikinci el 18 Rafale uçağı için 2.3 milyar euroluk anlaşma imzalamıştı. Atina yönetiminin Fransa'dan ayrıca 6 Rafale savaş uçağı daha satın almayı değerlendirdiği yönünde haberler, Yunan basınında yer aldı. Böylece bu uçakların sayısının toplamda 24'e çıkarılması planlanıyor.

Kullanılmış ilk 6 Rafale uçağının temmuz ayında Yunanistan'a ulaşması bekleniyor. Yeni uçakların 2022 baharında, diğer eski 6 uçağın ise 2023 başlarında Atina'ya teslim edilmesi planlanıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ekolay

Bu ikisinin pozuda olay yani.escinselmisiniz nesiniz topmusunuz be bu nasil poz boyle
  • Yanıtla

karakelle

yunan iti nin eceli gelince çobanın değneğine işermiş
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Uyanış: Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı geldi. Herkesin sabırsızlıkla beklediği y..
İsrail'de Türkiye paniği!
Dünya

İsrail'de Türkiye paniği!

İsrail'de yayın yapan Haaretz'de yer alan bir analizde, Türkiye'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanıldı.
Alın size 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç
Gündem

Alın size 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç

Katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleriyle Kanal İstanbul’u..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay