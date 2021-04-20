Miço'dan küstah Türkiye açıklaması: Karşı koyacağız

Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, bazı ülkelerin katılımıyla tatbikat gerçekleştiriyor. 21-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen tatbikatı izlemek üzere Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. Miçotakis, üsteki konuşmasında Türkiye'yi hedef almaya kalktı, savunma yeteneklerini güçlendireceklerini söyledi.

"Türkiye'ye karşı koyacağız"

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından organize edilen "Iniochos 21" adlı tatbikatta; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa, İspanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD yer alıyor. Yunan basınından Greek City Times, Andravida Hava Üssü'ne giden Kiryakos Miçotakis'in ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

Miçotakis'e, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da eşlik etti. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, "Yunanistan silahlı kuvvetlerini modernize etmek ve askeri bakımdan Türkiye'ye karşı koymak için NATO müttefikleri ve Orta Doğulu güçlerle askeri iş birliğini genişletme" sözü verdi.

"Naif olamayız. Yeni bir dizi tehditle karşı karşıyayız" diyen Miçotakis, "Dünyamız son derece karmaşık ve çevremiz ne yazık ki daha istikrarsız hale geliyor. Yunanistan, savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve silahlı kuvvetlerini geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fransa ile anlaşma arayışı

Yunanistan ile Fransa, geçen ocak ayında 6'sı yeni, 12'si ikinci el 18 Rafale uçağı için 2.3 milyar euroluk anlaşma imzalamıştı. Atina yönetiminin Fransa'dan ayrıca 6 Rafale savaş uçağı daha satın almayı değerlendirdiği yönünde haberler, Yunan basınında yer aldı. Böylece bu uçakların sayısının toplamda 24'e çıkarılması planlanıyor.

Kullanılmış ilk 6 Rafale uçağının temmuz ayında Yunanistan'a ulaşması bekleniyor. Yeni uçakların 2022 baharında, diğer eski 6 uçağın ise 2023 başlarında Atina'ya teslim edilmesi planlanıyor.