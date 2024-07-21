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Yerel Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Yerel

Mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-21 14:27:00 -

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde mıcır yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonrası meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı.

Göktürk Kemerburgaz ayrımı Hasdal istikametinde ilerleyen 34 NH 2207 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada kamyonun kasasında bulunan mıcır yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, kamyonun kaldırılması ve yola dökülen mıcırın temizlenmesinin ardından normale döndü.


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