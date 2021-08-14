Michy Batshuayi kimdir kaç yaşında? Michy Batshuayi ne zaman gelecek?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Elimizden geldiğince kulübümüzü ekonomik olarak sıkıntıya sokmadan, doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç bu nedenle uzuyor. Geç kaldık ama bu bizim isteğimizle ilgili değil. Avrupa’dan oyuncu almak, doğru oyuncu almak çok zor. 3-4 alternatifimiz vardı ama sıkıntılar yaşadık. Batshuayi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta burada olacaktır. İstediğimiz oyuncular var, iyi de ücretler veriyoruz ve Şampiyonlar Ligi’nde de oynayacağız. Bu durum da elimizi güçlendiriyor” dedi.

Michy Batshuayi kimdir kaç yaşında?

Michy Batshuayi 2 Ekim 1993'te Bekçika'da dünyaya geldi. Kongo asıllı Belçika Milli Takımı forması giyen Michy Batshuayi forvet mevkiinde oynuyor.

Altyapı kariyerine 2003'te başlayan Michy Batshuayi, 2011'de Standard Liege formasıyla profesyonel kariyerine adım attı.

2014 yılında Marsilya'ya tranfer olan Michy Batshuayi burada 78 maçta 33 gol attı.

Michy Batshuayi 2016'da İngiliz ekibi Chelsea ile anlaştı. Chelsea formasıyla 77 maça çıkan Michy Batshuayi 25 gol atıp 6 asist yaptı.

2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi olan Michy Batshuayi sırasıyla Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Crytal Palace formasıyla 33 maça çıkan Michy Batshuayi 8 gol atıp 2 asist yaptı.