Michael Schumacher'in doktorundan açıklama

Formula 1'in ünlü pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.

Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

'Mucize gerçekleşmeyeceği belliydi'

Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. SporArena'nın haberine göre, Doktor Phillipe Menasche, 'Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi' diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

Bir diğer uzman hekim Jean-Francois Payen ise efsanevi pilot için hayranlarından sabırlı olmalarını istemiş ve 'Hayat arkadaşı Corinna, sürecin zorluğunu ve önlerinde çok uzun bir yol olduğunun farkında. Sıradışı bir irade örneği sergiliyor. Kocasının iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor' ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Michael Schumacher ile ilgili yeni bir haber İtalyan basınında ortaya çıktı.

Hücre cerrahisinde öncü olan Doktor Philippe Menasche, Schumacher'i yeniden ameliyat edeceklerini ve operasyonun amacının Alman pilotun sinir sistemini yenilemek olduğunu söyledi.