Miacon tekrar Galatasaray’da

Al Nasr'daki kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Maicon yeniden Galatasaray'da. 31 yaşındaki savunmacı, Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği bir buçuk yılın ardından mukavelesinin bir yıllık kalan bölümünü tamamlamak üzere Sarı Kırmızılılar'a döndüğünü duyurdu. Sambacı, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Al Nasr'da geçen harika bir buçuk yılın ardından yönetime, taraftarlara, takım arkadaşlarıma bana olan tüm katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte harika zaferler kazandık ve müthiş anılar biriktirdik. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı."