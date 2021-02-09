MHRS’den hastane muayene randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığının bir hizmeti olan MHRS, hastaneye gitmeden randevu almaya yardımcı olan bir uygulamadır. Tüm hastanelerden ve Aile Sağlığı Merkezlerinden MHRS ile randevu alabilirsiniz. MHRS ile farklı şekillerde randevu alabilirsiniz. Telefonunuza indirdiğiniz MHRS uygulamasıyla, internet üzerinden veya çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabiliyorsunuz. İşte “MHRS randevu nasıl alınır?” sorusunun cevabı…

MHRS uygulaması üzerinden nasıl randevu alınır?

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ilk önce üye olmanız gerekiyor. Play Store ve App Store’dan uygulamayı indirerek erişebilirsiniz. Ayrıca MHRS randevu alma ekranına https://www.mhrs.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden erişmek de mümkün.

Telefondan MHRS ile nasıl randevu alınır?

Hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, ALO 182’yi arayarak randevu oluşturabilirler.