MHRS’deki randevu onayı çözüm olur mu? Randevusuna gitmeyenlere para cezası mı geliyor

Ertesi gün randevusu olan hastalar akşam saat 20:00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. MHRS’deki “Onaylı Randevu Dönemi” adı verilen yeni uygulama 13 Mayıs Pazartesi başlayacak. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, yeni sistemin çözüm olup olmayacağını masaya yatırdı. “Bir sonraki adımda muayene gerçekleşmeyen randevulardan ücret alınmalı! Para cezası uygulayan ülkeler var” diyen Tezel, şunları kaydetti:

“Devlet hastanelerinde yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor. Artık randevu onayı zorunlu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamayı şöyle özetledi: "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek." Koca'nın da belirttiği gibi MHRS sisteminden alınıp gidilmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon.

3-4 saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon.

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Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi.

Bu da randevu kapasitesinin yüzde 30'unun kullanılamaması anlamına geliyor.

Gelinmeyen randevu sayısının 81 milyon olması inanılmaz bir sorumsuzluk, şımarıklık ve bencillik göstergesi.

Bu yeni uygulama kısmen çözüm olabilir.

Bir sonraki adımda muayene gerçekleşmeyen randevulardan ücret alınmalı! Para cezası uygulayan ülkeler var.”