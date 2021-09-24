MHRS'de randevu bulunamıyordu! Muayene süresi 5 dakikaya düşürüldü

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın poliklinik randevularını 5 dakikada bir olacak şekilde açılması talimatı verdiğini belirterek, “Doktorların günlük poliklinik sayıları yaklaşık 90 hastaya çıkacak. Hekimler devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanıyor” diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın 9 Eylül'de yayınladığı bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecilerine poliklinik randevularını MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açma talimatı verdiğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Selami Aydın'ın haberine göre; bu durumun hekimlerin hastalık bulaş riskini artıracağını belirten Erbay, “Bir hastanın muayene ve tetkik istemi düşünüldüğünde ayrılması gereken süre en az 15-20 dakika olmalıdır” dedi.

'18 ay boyunca her zamankinden fazla yorulduk'

Koronavirüs salgını ile mücadelede 18 ayı geride bıraktıklarını belirten Erbay, “Şeffaf yönetilmeyen pandemi nedeniyle geçtiğimiz 18 ay boyunca tüm sağlık çalışanları her zamankinden fazla yorulmuş, tükenme noktasına gelmiştir. Bu çalışma temposu artan vaka sayılarıyla daha da devam edecektir. Her anlamda yıpratıcı bu sürecin sağlık çalışanları tarafından daha fazla tolere edilebilmesi mümkün değildir. Çalışma saatlerinin azaltılarak 6 saate indirilmesi, dinlenme sürelerinin yeterli bir şekilde ayarlanması, dinlenme mekânlarının salgına göre yapılandırılması ve kişisel koruyucu ekipmanlarının eksiksiz sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'Hekimler günlük 90 hastaya bakacak'

Düzenlemenin hekimlerin çalışma şevkini kırdığını ifade eden Erbay yapılan hatadan dönülmesi çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"9 Eylül'de yayınlanan bir düzenleme ile devlet hastanelerinde sağlık idarecileri tarafından hasta poliklinik randevuları MHRS üzerinden 5 dakikada bir olacak şekilde açılması talimatı verildi. Günlük poliklinik sayılarının yaklaşık 90 hastaya bakılacak şekilde planlandığını tespit ettik.

Dünya Sağlık Örgütü uygun bir hasta muayenesi için anamnez, muayene, tetkik istemi düşünüldüğünde ayrılması gereken sürenin en az 15-20 dakika olmasını tavsiye etmektedir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus ise poliklinik hasta sayısının 90'lara çıkarılması ile hastane gibi kapalı ortamlarda Covid-19, mevsimsel girip gibi hastalıklar için temas ve bulaş riskini artırmasıdır ve halk sağlığı açısından tehlike arz etmektedir.

Hastanelerde yeni çalışma düzeneği bu haliyle hekimi hızlı hasta bakmaya ve kaçınılmaz olarak hata yapmaya sevk edecektir. Bu uygulamayla birlikte doğabilecek aksamalar hasta hekim arası barışı bozacak dolayısıyla sağlıkta şiddeti daha da körükleyecektir. Bu olumsuz düzenlemeler hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının çalışma şevkini iyice kırmaktadır. Salgın yorgunluğunun üzerine binen kötü çalışma koşulları, emeğe karşılık gelmeyen ücretler, hekimlerde değersizleştirilme algısını pekiştirmektedir. Son yıllarda hekimlik işgücü, sağlıkta dönüşüm süreci ile iyice ucuzlaştırılmış olup hekimler performansa dayalı çalışma sistemiyle, devlet ya da özel sektörde adeta kölelik düzenine zorlanmaktadırlar. Bu sebeple hekim istifaları ve emeklilik taleplerinin hızla arttığı bilinmektedir. Emekli olan hekimler de geçinemedikleri için çoğunlukla emeklilik sonrası çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu kez de bir ceza gibi emekli maaşlarında ciddi kesintiler yapılmaktadır.

Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık öğrencileri asistanlar tüm bu karanlık tablonun farkında olarak giderek umutsuzluğa sürüklenmektedir. Bu genç hekim adayları ve hekimler arasında intiharlar giderek artmaktadır. Yeni mezun birçok hekim de yurtdışında çalışma arayışındadır. Toplum sağlığı açısından bir bütünün unsurları olan hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının fiziki ve ruhsal sağlığının korunması çok önemlidir."