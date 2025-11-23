Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 14 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlerleyen saatlerde zirai ilaçtan etkilenenlerin sayısı 14’e yükseldi.
Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynakladığı öğrenildi.