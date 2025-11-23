  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Gündem Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mersin'de 14 fabrika işçisi zehirlendi! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Soruşturma başlatıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında çalışan 14 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan çalışan sayısı 14'e yükseldi. Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı öğrenilirken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Etkilenen 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlerleyen saatlerde zirai ilaçtan etkilenenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Zehirlenmelerin, bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynakladığı öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım keskin

Teroristler dağdan iner ama halkın içine karışırsa olacaklar şimdiden görülmeye baslandk
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23