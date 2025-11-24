THY'den seferler iptal!

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'ye sert sözlerle yüklenerek "İnsanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" ifadelerini kullanmıştı. Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" söylemişti.

NOTAM YAYIMLANDI

Gerginliğin artmasının gölgesinde Washington'dan Caracas'a yönelik yeni bir adım daha atıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

THY UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları, İstanbul–Caracas hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Şirket, seyahat acentelerine gönderdiği yazılı bilgilendirmede söz konusu tarihlerde operasyonel aksama yaşanacağını, bu nedenle yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY'nin açıklamasına göre Caracas hattında iptal edilen seferler şöyle:

- TK183 – 24 Kasım 2025

- TK195 – 25 Kasım 2025

- TK223/224 – 26 Kasım 2025

- TK195 – 27 Kasım 2025

- TK223/224 – 28 Kasım 2025

THY, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının planlandığı gibi devam edeceğini özellikle vurguladı. Caracas uçuşları iptal edilen yolcular ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirilecek.

FAA'NIN GÜVENLİK UYARISI BELİRLEYİCİ OLDU

Kararın temelinde ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Venezuela hava sahasına ilişkin yaptığı "artmış askeri faaliyet" ve "güvenlik riski" uyarısı bulunuyor. Bu nedenle uluslararası havayolları, bölgeye yönelik uçuş operasyonlarını gözden geçirmeye başladı.

DİĞER HAVAYOLLARI DA UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

THY'nin kararının haricinde LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok uluslararası şirket de Venezuela'ya yönelik uçuşlarını benzer şekilde durdurma kararı aldı.