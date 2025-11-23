  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Aktüel Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı
Aktüel

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması, Avrupa’daki baroların hoşuna gitmedi! Hem Brüksel hem de Paris baroları, Pehlivan'ın mesleğini icra ettiği için hedef alındığını belirterek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması, Avrupa’daki baroların tepkisine yol açtı.

Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı! 

Hem Brüksel hem de Paris baroları, Pehlivan’ın mesleğini icra ettiği için hedef alındığını belirterek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avukat Pehlivan, İmamoğlu ve üst düzey İBB çalışanlarına yapılan operasyondan kısa bir süre sonra, 27 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Ertesi gün serbest bırakılan avukatın yurtdışına çıkış yasağı devam etmişti. 19 Haziran’da ise yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Pehlivan’ın, yaklaşık 5 metrekarelik bir hücrede günde 23 saate varan tecrit altında tutulduğu bildiriliyor. Avukatın hapishane koşullarına tepki gösteren Brüksel Barosu, Pehlivan'ın aylarca kızını dahi göremediğini belirtti. Brüksel Barosu'ndan yapılan açıklamada, Pehlivan’ın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının nedeninin sadece bir siyasi figürü savunması olduğu ifade edildi:

“Onun tek suçu, siyasi bir muhalifi savunmak. Bir avukatın savunma görevini yerine getirdiği için hapsedilmesi kabul edilemez.”

 

Baro, Pehlivan’ın derhal serbest bırakılmasını ve ailesine kavuşabilmesini talep etti. Paris Barosu da benzer bir açıklama yaparak, Pehlivan’ın tutuklanmasının doğrudan mesleki faaliyetleriyle ilgili olduğunu kaydetti.

Açıklamada Türk makamlarının Pehlivan’ı, muhalefet temsilcilerinin savunma ekibini koordine etmekle suçladığı ifade edildi.

 

Paris Barosu, Pehlivan davasının avukatların hedef alınmasının tehlikeli bir örneği olduğunu belirterek şöyle dedi: “Mehmet Pehlivan’la ve Türkiye’de adalet için mücadele ettiği için baskı gören tüm avukat ve insan hakları savunucularıyla dayanışma içindeyiz.”

“Pehlivan’ın derhal serbest bırakılmasını ve mesleği kriminalize etmeye yönelik tüm suçlamaların düşürülmesini talep ediyoruz. Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz.” (euronews.)

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorumum

Ah canım benim, hala AB, diyorlar. Ülen oğlum biz sizinle napacaz, ülen? Hani AB ifşa olan köpeklerine sahip çıkacak durumda olsa, hırlarlardı ama, sanki umurumuzda olurmuş gibi, ama oğlum AB el öpmeye geliyor ülen AB'nin itine köpeğine sahip çıkacak hali mi kaldı. Tir tir titriyorlar, yas yas yalvaryorlar, Rus saldıracak ne olur Türkiye bize yardım et, diye

ata

bayağı geç kaldılar... neyse makron gelse vız gelir tırıs gider... onlar önce miterand zamanından beri bebe katillerine verdikleri oesteğin hesabını verecekler... parisi pkk yuvası yaparken hesap hatası yaptıklarını farkedecekler... hizaya sokacağız zibidileri....
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23