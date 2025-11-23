Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakılsın diye Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması, Avrupa’daki baroların tepkisine yol açtı.

Ekremsever Avrupalılar düğmeye bastı!

Hem Brüksel hem de Paris baroları, Pehlivan’ın mesleğini icra ettiği için hedef alındığını belirterek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avukat Pehlivan, İmamoğlu ve üst düzey İBB çalışanlarına yapılan operasyondan kısa bir süre sonra, 27 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Ertesi gün serbest bırakılan avukatın yurtdışına çıkış yasağı devam etmişti. 19 Haziran’da ise yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Pehlivan’ın, yaklaşık 5 metrekarelik bir hücrede günde 23 saate varan tecrit altında tutulduğu bildiriliyor. Avukatın hapishane koşullarına tepki gösteren Brüksel Barosu, Pehlivan'ın aylarca kızını dahi göremediğini belirtti. Brüksel Barosu'ndan yapılan açıklamada, Pehlivan’ın özgürlüğünden mahrum bırakılmasının nedeninin sadece bir siyasi figürü savunması olduğu ifade edildi:

“Onun tek suçu, siyasi bir muhalifi savunmak. Bir avukatın savunma görevini yerine getirdiği için hapsedilmesi kabul edilemez.”

Baro, Pehlivan’ın derhal serbest bırakılmasını ve ailesine kavuşabilmesini talep etti. Paris Barosu da benzer bir açıklama yaparak, Pehlivan’ın tutuklanmasının doğrudan mesleki faaliyetleriyle ilgili olduğunu kaydetti.

Açıklamada Türk makamlarının Pehlivan’ı, muhalefet temsilcilerinin savunma ekibini koordine etmekle suçladığı ifade edildi.

Paris Barosu, Pehlivan davasının avukatların hedef alınmasının tehlikeli bir örneği olduğunu belirterek şöyle dedi: “Mehmet Pehlivan’la ve Türkiye’de adalet için mücadele ettiği için baskı gören tüm avukat ve insan hakları savunucularıyla dayanışma içindeyiz.”

“Pehlivan’ın derhal serbest bırakılmasını ve mesleği kriminalize etmeye yönelik tüm suçlamaların düşürülmesini talep ediyoruz. Türkiye’yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz.” (euronews.)