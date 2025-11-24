  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Gündem Tayvan gerilimi silah yarışına döndü
Gündem

Tayvan gerilimi silah yarışına döndü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tayvan gerilimi silah yarışına döndü

Dünya genelinde savaş çanlarının çaldığı bir dönemde, Asya-Pasifik hattında dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Türkiye gibi birçok ülkenin hava savunma şemsiyesini güçlendirdiği bu süreçte, gözler Çin'e çevrildi. Tayvan ile yaşadığı kriz sonrası "caydırıcı gücünü" artırmak isteyen Pekin yönetimi, rotasını bir kez daha Moskova'ya kırdı.

ABD basınında yer alan iddialara göre Çin, Rusya'nın en stratejik hava savunma sistemi olan S-400'ler için resmi görüşmelere başladı. Çin yönetiminin, olası bir sıcak çatışma ihtimaline karşı 24 adet S-400 bataryası talep ettiği ve pazarlıkların sonuçlanmak üzere olduğu belirtildi.

SU-35'TEN SONRA İKİNCİ DEV İMZA YOLDA: PEKİN, S-400 İÇİN MASADA!

Haber Metni: Rusya ve Çin arasındaki askeri yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarını alarak hava taarruz gücünü artıran Çin, şimdi de savunma kalkanını güçlendiriyor.

Bölgesel tehditlerin artmasıyla harekete geçen Çin ordusu, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini envanterine katmak için Putin yönetimiyle pazarlık masasına oturdu. Anlaşmanın mali detayları henüz netleşmezken, Pekin'in toplamda 24 adet sistem için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Bu hamle, Çin'in hava sahasını "geçilmez" kılma stratejisinin en önemli adımı olarak yorumlanıyor.

ABD BASINI DUYURDU: ÇİN VE RUSYA ARASINDA SÜRPRİZ S-400 PAZARLIĞI!

Küresel çatışma risklerinin arttığı 2025 yılında, savunma sanayiinde flaş bir gelişme yaşandı. ABD kaynaklı raporlara göre Çin, hava savunma kapasitesini maksimize etmek için Rusya'nın kapısını çaldı.

Özellikle Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi gerekçe gösteren Pekin yönetimi, S-400 füzeleri için Rus heyetiyle ileri düzey görüşmeler yürütüyor. İddiaya göre Çin, 24 adet S-400 sistemi için alım talebinde bulundu. Uzmanlar, Su-35 anlaşmasından sonra gelecek olası bir S-400 anlaşmasının, bölgedeki ABD varlığına karşı açık bir meydan okuma olacağını belirtiyor.

Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi
Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi

Kültür - Sanat

Tayvan’da sanat kazası: Gönüllü, eseri toz sanıp tuvalet kağıdıyla sildi

Bu yıl ikinci kez oldu! Tayvan’da çamur volkanı patladı
Bu yıl ikinci kez oldu! Tayvan’da çamur volkanı patladı

Dünya

Bu yıl ikinci kez oldu! Tayvan’da çamur volkanı patladı

Çin’den Japonya’ya Tayvan Uyarısı: "Kırmızı Çizgi Aşıldı, Militarizmin Geri Dönüşüne İzin Vermeyeceğiz"
Çin’den Japonya’ya Tayvan Uyarısı: "Kırmızı Çizgi Aşıldı, Militarizmin Geri Dönüşüne İzin Vermeyeceğiz"

Dünya

Çin’den Japonya’ya Tayvan Uyarısı: "Kırmızı Çizgi Aşıldı, Militarizmin Geri Dönüşüne İzin Vermeyeceğiz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emir Timur

Şimdi de Japonya ültimatom yollamış çin e eskiden Japonya Çini sömürdü şimdi durumlar değişti Japon dostlarımız aklı Selim olmalı ABD ipiyle kuyuya inmeyin araştırma ve gördüğümüz kadarıyla bir hata yaparsanız japon ekonomisi çöker ağır yaralar alırsın japon devleti aklı selim ol herkes barış içinde yaşayabilir. Zaten BM de bu 5 üye olduğu sürece daimi üyelikten bahsediyoruz ondan dolayı sıkıntı var BM yapısı değişmeli barış getiremiyor BM sistemi ???????
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23