Tayvan gerilimi silah yarışına döndü

Haber Metni: Rusya ve Çin arasındaki askeri yakınlaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarını alarak hava taarruz gücünü artıran Çin, şimdi de savunma kalkanını güçlendiriyor.

Bölgesel tehditlerin artmasıyla harekete geçen Çin ordusu, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini envanterine katmak için Putin yönetimiyle pazarlık masasına oturdu. Anlaşmanın mali detayları henüz netleşmezken, Pekin'in toplamda 24 adet sistem için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Bu hamle, Çin'in hava sahasını "geçilmez" kılma stratejisinin en önemli adımı olarak yorumlanıyor.

