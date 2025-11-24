Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor
Operasyonel araç kiralama sektörü 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 314.7 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşırken, filo adedi 235 bine çıktı. 2024 sonu itibarıyla bu rakam 252 bin adetti. Markalar içinde liderliği Renault korudu; benzinli araçlar hala ağırlıkta olsa da dizelin payı yeniden yükselişe geçti. Yılın ilk üç çeyreğinde sektörün ödediği vergi 39.35 milyar TL’ye ulaştı. TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, finansmana erişimdeki zorluklara dikkat çekerek “Enflasyon kontrol altına alınırsa sektör yeniden büyüme sürecine girecektir” dedi.