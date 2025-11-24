  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yunanistan başka ülkenin aldığı silahla sevince boğuldu: Türkiye dehşete kapılacak, en tehlikeli füzeyi aldılar

Cilde işlem yok, ağrı yok! Duyunca yok artık diyeceksiniz: Gözenekleri sıkılaştıran formül... Herkes satın alıyor

Avrupa’nın yeşil stratejisi: Ağır taşımacılıkta biyoyakıt çağı

Dünyada bir ilk! Tüm doktorları şaşkına çevirdi: Gen tedavisiyle hayata tutunan küçük Oliver şaşırttı

Türk teknolojisi allak bullak etti! 750 km menzili var: Türkiye savaş uçaklarımızı yakaladı

Eleştiride köşeye sıkışan Icardi fena saçmaladı: 'Galatasaray'da hiç yüzde yüz oynamadım'

Türkiye ile masaya oturacaklardı! Köşeye sıkışan Rusya indirim kararı aldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Dolandırıcılar yeni bir yöntem buldu

Kağıthane’de kadın cinayeti: Eski eşini konuşma bahanesiyle taksiye aldı! Başından vurarak öldürdü
Otomotiv
13
Yeniakit Publisher
Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Operasyonel araç kiralama sektörü 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 314.7 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaşırken, filo adedi 235 bine çıktı. 2024 sonu itibarıyla bu rakam 252 bin adetti. Markalar içinde liderliği Renault korudu; benzinli araçlar hala ağırlıkta olsa da dizelin payı yeniden yükselişe geçti. Yılın ilk üç çeyreğinde sektörün ödediği vergi 39.35 milyar TL’ye ulaştı. TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, finansmana erişimdeki zorluklara dikkat çekerek “Enflasyon kontrol altına alınırsa sektör yeniden büyüme sürecine girecektir” dedi.

#1
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

#2
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Rapora göre, 2025 yılının ilk 3 çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 314.7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 217.8 milyar TL seviyesindeydi. Sektörün filosunda bulunan araç adedi ise 235 bin adedi buldu. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 252 bin adetti.

#3
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Rapora göre, Renault yüzde 18.6 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15.2 ile Fiat, yüzde 8.9 ile Toyota, yüzde 8.5 ile Volkswagen ve yüzde 7.9 ile Skoda takip etti.

#4
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Sektörün araç parkının yüzde 45.5’i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 33.0 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10.2 pay aldı. 2025’in üçüncü çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6.7 olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Raporda sektörün araç parkında yer alan dizel araçların payında artış görüldü. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 58.2’lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 30.3’e yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 11.5 seviyesinde gerçekleşti.

#6
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 41.4 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26.6 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 24 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0.8 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

#7
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Sektörün toplam araç parkının yüzde 85.9’unu otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Operasyonel kiralama sektörü 2025 yılında da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 39.35 milyar TL’yi buldu.

#8
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Sektör, yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 77.8 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, 2024 yılı genelinde 95.8 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ilk 3 çeyreğinde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 21 bin 800’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Müşteri başına düşen araç sayısı yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 10.0 adet olarak gerçekleşerek 2024 toplamındaki 8.3 adedi geride bıraktı.

#9
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, rapora ilişkin değerlendirmesinde, enflasyondaki yükselişin kira fiyatlarını artırdığını ve finansman kaynaklarına erişimde yaşanan zorlukların sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu koşullar altında sektörümüz 2025’in üçüncü çeyreğini, yılın ilk yarısındaki filo büyüklüğünü koruyarak tamamladı. Ancak son çeyrekte bu trendin bir miktar gerileyerek yılı kapatacağını öngörüyorum. 2024 sonuna kıyasla küçülmenin devam ettiği gerçeğini göz ardı edemeyiz” dedi.

#10
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Tangün, enflasyonun kontrol altına alınması ve finansman erişiminin iyileşmesi durumunda sektörün yeniden büyüme sürecine gireceğini vurgulayarak, “2026’da sektörün seyrini ekonomik aktivite, finansmana erişim ve maliyetler belirleyecek” diye konuştu.

#11
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Operasyonel kiralamanın sağladığı verimlilik, tasarruf ve risk yönetimi avantajlarına rağmen, Türkiye’de iş amaçlı kullanılan araçların yalnızca yaklaşık yüzde 10’unun bu yöntemle finanse edildiğine dikkat çeken Tangün, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın son 7 yılda yüzde 48’den yüzde 57’ye yükseldiğini hatırlattı.

#12
Foto - Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

Tangün, “Tüm bu veriler ışığında, sektörümüzün gerçek potansiyeline ulaşması için operasyonel kiralamanın faydalarını daha geniş kitlelere anlatmaya; uluslararası ve büyük ölçekli yerel şirketlerin yanı sıra KOBİ’lerin de bu finansman yöntemini tercih etmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki basın toplantısı, en çok basın mensubunun katıldığı görüşme oldu. Uluslararası medya..
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!
Dünya

İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri o..
MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Gündem

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü

Gürkan Duman’ın yönetimindeki Betimar’ın yaptığı son ankette MHP'nin oy oranını yüzde 4.4 olarak ölçmesi, anket şirketleri arasında kriz çık..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!
Gündem

Kardeşlerimiz her gün bu kahpeliğe katlanıyor!

İsrail'in Ofer Hapishanesi'nde esir tutulan Filistinli masumlar, her gün işkenceye maruz kalıyor.
Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!
Gündem

Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Mardin’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Büyükgümüş, Türkiye'nin pr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23