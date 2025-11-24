Operasyonel kiralama ekonomiye 39 milyar TL vergi sağladı! Filo küçülüyor, ciro büyüyor

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 41.4 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26.6 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 24 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0.8 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.