MHRS randevu alma

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS randevu nasıl iptal edilir? MHRS randevu nasıl görebilirim? MHRS randevu nasıl üye olunur? MHRS çocuğa randevu nasıl alınır? MHRS randevu iptali nasıl yapılır? Sorularının cevabı.

MHRS randevu nasıl alınır?

Nasıl randevu alınır? İnternetten hastane randevusu nasıl alınır? MHRS üzerinden randevu almak için ilk yapılması gereken Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu sistemi’ne girmek olmalıdır. MHRS girişi için tıklayınız.

Sitenin hemen sağında kırmızı kutucukta bulunan Randevu al sekmesi tıklanır. Karşımıza çıkan pencerede TC kimlik numarası ve MHRS şifresinin girileceği alan bulunmakta. Daha önceden MHRS kaydı bulunmayanlar için Yeni üye alanı bulunurken, MHRS kaydı açıp da MHRS şifresini unutanlar için Parolamı Unuttum sekmesi .

MHRS kayıt nasıl olunur?

İnternet üzerinden hastane randevusu almak için MHRS üye girişi yapılmalıdır. MHRS üye girişi yapmak için tıklayınız.

MHRS üyesi olmak için kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve güvenlik bilgilerinin yer aldığı alanları doldurmak gerekir. MHRS hesabı oluşturmak için kimlik bilgileri kısmında TC kimlik no, ad soyad, cinsiyet,doğum tarihi, doğum yeri, baba adı ve anne adı doldurulduktan sonra Üyelik ve Gizlilik Politikası Okudum,kabul ediyorum kısmı aktif edilir ve sonraki sayfaya geçilir. İletişim bilgileri kısmıdan MHRS paralısı oluşturulur. Güvenlik bilgileri kısımı da tamamladıktan sonra MHRS üye kaydı tamamlanır.

MHRS randevusu nasıl alınır?

Oluşturulan MHRS üyelik bilgileri doğrultusunda MHRS girişi yapılarak MHRS hastane randevusu alınır. Bunun için MHRS sayfasın girilir. TC kimlik numarası ve MHRS parolasını girdikten sonra giriş sekmesi tıklanır. Açılan sayfada randevu alınacak olan il, ilçe, hastane, poliklinik ve hekim gibi aanları seçilmek suretiyle MHRS hastane randevusu alınır. İlgili alanları doldurduktan sonra Randevu Ara sekmesi tıklanır. Böylelikle hastaneden hangi gün randevu alacağınıza ilişkin detaylar gelmekte. Uygun günde randevu tarihini seçip MHRS hastane randevunuzu almış olursunuz. Randevu geçmişi sekmesini tıklayarak almış olduğunuz randevuyla birlikte daha önceki hastane randevularınızı da göreceksiniz.

MHRS randevu iptali nasıl yapılır?

MHRS randevusu aldıktan sonra kişi hastaneye gitmekten vazgeçmesi durumunda randevu tarihi gelmeden daha önceden almış olduğu randevuyu iptal edebilir. Bunun için yine MHRS’ye TC no ve MHRS şifresi ile girildikten sonra Randevu geçmişi sekmesi tıklanır. Buradan almış olunan hastane randevusu iptal edilir. Bunun için Randevu geçmişi tıklandıktan sonra açılan kısımda randevu iptal seçilmek suretiyle MHRS randevusu iptal edilmiş olunur.

MHRS parolası nasıl değiştirilir?

MHRS yeni paralı nasıl alınır? MHRS parolası değiştirmek isteyenler MHRS sistemine giriş yaptıktan sonra Hesap bilgileri kısmından MHRS parolanızı değiştirebilirsiniz. Hesap bilgileri kısmında MHRS üye kaydı oluştururken ki girmiş olduğunuz bilgilerin yer aldığı kısımdır. Bu kısımda parola değişikliği, e posta adresi değişikliği il ve ilçe gibi bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. MHRS sistemi üzerinde işlelerinizi yaptıktan sonra çıkış sekmesi tıklanılarak sistemden çıkış işlemini yapabilirsiniz.